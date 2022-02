Au moins 17 morts après l'explosion d'un camion-citerne au Nigeria

(Belga) Au moins 17 personnes ont été tuées vendredi dans le sud-ouest du Nigeria après qu'un camion-citerne, impliqué dans un accident de la route, a explosé

Les autorités ont expliqué que l'accident s'est produit à la suite d'une manœuvre de dépassement risquée sur une autoroute très fréquentée entre Lagos et Ibadan, près de la ville d'Isara. Seules trois victimes ont pu être identifiées, les autres corps étaient trop sévèrement brûlés. Le Nigeria est régulièrement le théâtre d'accidents graves en raison du mauvais état des routes et de l'imprudence de nombreux conducteurs qui roulent trop vite. En septembre, 23 personnes ont ainsi été tuées lorsqu'un camion-citerne s'est renversé et a explosé dans la ville de Lokoja. (Belga)