Tempête Eunice - La priorité est de ramener les gens chez eux, quel que soit le moyen, indique la SNCB

(Belga) Le trafic ferroviaire n'avait pas encore repris dans la majeure partie de la Belgique à 20 heures vendredi soir. Selon les témoignages sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers attendent toujours un train, notamment dans les gares de Bruxelles, Anvers et Gand. La SNCB indique vendredi soir que la priorité est de ramener les gens chez eux. "Si ce n'est pas par le train, alors par d'autres moyens", explique Bart Crols, porte-parole de la SNCB. "Nous n'abandonnerons personne".

Des vérifications de sécurité sont encore en cours sur la plupart des lignes, ce qui implique une baisse de la vitesse des trains. "La circulation des trains a repris ici et là", précise M. Crols, sans pouvoir donner une heure de reprise du trafic pour les grandes liaisons comme Bruxelles-Gand-Bruges ou Anvers-Gand. "Nous ne pourrons reprendre que lorsque les itinéraires seront sûr." La SNCB a annoncé sur Twitter peu après 20h00 que le trafic ferroviaire en Flandre occidentale et orientale était toujours complètement à l'arrêt. Si les trains ne peuvent toujours pas circuler sur certaines lignes ce soir, d'"autres moyens" seront trouvés, a affirmé Bart Crols. Vers 20 heures, De Lijn a annoncé que le trafic des bus et des trams serait progressivement rétabli à Anvers, en Flandre orientale et en Flandre occidentale. A 18h00, Infrabel avait déjà annoncé que la circulation des trains reprendrait "lorsque ce serait possible". Infrabel avait interrompu le trafic ferroviaire à 14 heures sur une grande partie du réseau en Flandre, notamment en Flandre occidentale et orientale et à Anvers, en raison des vents forts liés à la tempête Eunice. Les trains circulaient à une vitesse réduite sur les autres lignes du pays. (Belga)