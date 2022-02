Prévisions météo: que nous réserve le temps après la tempête Eunice?

La journée de ce samedi débutera avec de larges éclaircies et un temps sec, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, la nébulosité augmentera rapidement à partir de l'ouest et il s'en suivra quelques ondées locales. En cours d'après-midi, une zone de pluie atteindra le littoral et se déplacera plus tard vers le centre. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort avec des rafales jusque 65 km/h. Sur l'ouest et à la mer, le vent deviendra en fin d'après-midi généralement fort avec des rafales de 65 à 80 km/ h.



Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps sera temporairement plus sec. En deuxième partie de nuit, de la pluie fera son apparition à partir de l'ouest. Les minima seront compris entre 1 et 7 degrés. Le vent d'ouest à sud-ouest sera d'abord assez fort à fort avec des rafales de 60 à 80 km/h ou un peu plus au littoral. Durant la nuit, le temps deviendra plus calme avec un vent modéré et à la mer assez fort de sud-ouest.

Dimanche, le temps sera nuageux avec des périodes de faibles pluies. Les maxima, relativement doux pour la saison, oscilleront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et par endroits 12 degrés dans l'ouest. Le vent de sud-ouest sera assez fort avec des pointes de 70 km/h dans l'intérieur, et fort avec des rafales qui approcheront les 80 km/h en bord de mer. En soirée et la nuit suivante, le vent et les précipitations vont s'intensifier. Sur le relief, ces dernières pourront même adopter un caractère hivernal.

Lundi, le temps sera venteux et instable avec des éclaircies entrecoupées d'averses. Les précipitations seront parfois intenses, sous forme de grésil et accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés dans l'extrême ouest. Le vent sera assez fort à localement fort dans l'intérieur, très fort ou éventuellement même tempêtueux à la côte, d'ouest à nord-ouest. Par endroits, des coups de vent légèrement supérieurs à 80 km/h dans l'intérieur et à 90 km/h au littoral seront possibles.

Mardi, la journée commencera par un temps plus calme et des éclaircies sur la plupart des régions. En cours de matinée, la nébulosité augmentera et dans l'après-midi, il s'ensuivra de la pluie par l'ouest. Les maxima seront compris entre 5 degrés en haute Ardenne et localement 11 degrés en plaine. Le vent, d'abord faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest, deviendra assez fort dans l'intérieur et parfois fort à la côte.

Mercredi, le temps sera sec avec des éclaircies parfois généreuses et quelques champs nuageux. Toutefois, en matinée, des nuages bas avec un risque de précipitations pourront encore traîner sur l'est du pays. Les maxima seront compris autour de 9 degrés dans le centre, sous un vent généralement faible de sud-ouest revenant au sud.

Jeudi matin, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest mais le temps devrait encore rester généralement sec. Dans l'après-midi, une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Le vent sera modéré, au littoral assez fort à fort, de secteur sud tournant progressivement vers l'ouest-sud-ouest. Maxima de l'ordre de 9 degrés dans le centre.

Vendredi, nous prévoyons des éclaircies mais aussi des nuages avec un risque d'averses. Maxima de 8 degrés environ dans le centre.