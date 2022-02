DIRECT - Crise en Ukraine: Biden "convaincu" que Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, le président russe supervise des manœuvres militaires

Les sanctions internationales promises par les Occidentaux si le président Vladimir Poutine décide d'envoyer des troupes envahir l'Ukraine feront de la Russie un "paria", a prévenu vendredi un haut responsable de la Maison Blanche.

Voici les dernières informations quant à cette crise en Ukraine.

7h20 - Poutine supervise des manoeuvres militaires

Le président russe Vladimir Poutine assiste samedi à des manoeuvres militaires de grande ampleur et à des essais de missiles, au risque d'enflammer encore la situation alors que les Etats-Unis se disent convaincus que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine de façon imminente et que les incidents sur la ligne de front s'accumulent.



Les craintes d'une attaque russe sont à leur comble en raison de la multiplication des violations du cessez-le-feu entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes qui se battent depuis 2014 dans l'est de l'Ukraine, dans un conflit qui a déjà fait plus de 14.000 morts. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont fait état samedi d'une "augmentation spectaculaire" de ces violations. Selon eux, le nombre d'incidents armés sur la ligne de front est désormais identique à celui d'avant juillet 2020, date à laquelle avait été conclu un accord pour renforcer le cessez-le-feu.

L'agence d'Etat russe Ria Novosti a rapporté vendredi deux explosions, dont celle d'un oléoduc, à Lougansk, ville de l'est de l'Ukraine tenue par les séparatistes. Et les autorités des territoires sécessionnistes prorusses ont ordonné l'évacuation des civils vers la Russie.

7h - Biden "convaincu" que Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine

Joe Biden s'est pour la première fois dit "convaincu" vendredi que Vladimir Poutine avait pris "la décision" d'envahir l'Ukraine et que la multiplication des heurts visait à créer une "fausse justification" pour lancer l'offensive dans "la semaine" ou même "les jours" qui viennent.



"Nous pensons qu'ils prendront Kiev pour cible, une ville de 2,8 millions d'innocents", a ajouté le président américain dans une allocution depuis la Maison Blanche.



Mais il a laissé la porte ouverte au dialogue. Tant qu'une invasion ne s'est pas produite, "la diplomatie est toujours une possibilité", a-t-il estimé, annonçant une rencontre entre son secrétaire d'Etat Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov jeudi "en Europe".



Pour "éviter le pire", Paris a fait savoir de son côté que le président français Emmanuel Macron allait s'entretenir dimanche au téléphone avec Vladimir Poutine, au lendemain d'un appel avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.



6h30 - "Il faut éviter le pire", Macron va s'entretenir dimanche avec Poutine

Le président français Emmanuel Macron va s'entretenir dimanche par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine et samedi avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, pour tenter "encore d'éviter le pire" en Ukraine, a déclaré vendredi soir l'Elysée.



Il faut "tout tenter, tout faire pour que le pire n'arrive pas", a martelé la présidence française, en évoquant un "risque d'une invasion russe du territoire ukrainien sous le contrôle du gouvernement" de Kiev, et pas seulement des territoires séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine. "Nous pensons que nous avons toujours la possibilité de dissuader le président Poutine de procéder à l'attaque de l'Ukraine", a relevé un conseiller d'Emmanuel Macron à l'issue d'un échange téléphonique entre les chefs d'Etat et de gouvernement des principaux pays occidentaux.

6h15 - Ukraine: explosion d'un oléoduc dans une ville tenue par des pro-russes

Un oléoduc international a explosé vendredi à Lougansk, une ville de l'est de l'Ukraine tenue par les séparatistes pro-russes, a rapporté l'agence d'Etat russe Ria Novosti, diffusant des images d'une boule de feu éclairant le ciel nocturne. L'explosion de l'oléoduc Droujba a secoué Lougansk, selon Ria Novosti.



Cette explosion, dont l'origine n'était pas précisée vendredi soir, est survenue au moment où les tensions sont à leur comble dans la crise entre les Occidentaux et la Russie autour de l'Ukraine. L'oléoduc Droujba relie la Russie à plusieurs des anciens satellites de l'Union soviétique en Europe de l'est et centrale. Selon l'agence russe, une deuxième explosion est survenue à Lougansk après celle de l'oléoduc. Là encore, l'origine n'a pas été précisée.

6h - 40% des forces russes en position d'attaque selon un responsable du Pentagone

Plus de 40% des forces russes massées aux frontières de l'Ukraine sont désormais en position d'attaque, a indiqué vendredi un responsable du Pentagone, notant que la phase de déstabilisation du pays menée par la Russie avait "commencé".



Les Etats-Unis, qui évaluent à plus de 150.000 le nombre de soldats russes désormais déployés au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine, ont observé des mouvements de troupes russes vers la frontière depuis mercredi, a indiqué ce responsable du ministère américain de la Défense ayant requis l'anonymat.



"40 à 50% sont en position d'attaque. Ils se sont déployés sur des points de rassemblement tactique au cours des dernières 48 heures", a-t-il indiqué à quelques journalistes.



Les points de rassemblement tactique sont des zones proches de la ligne de front où une unité militaire se rassemble avant de lancer une offensive.