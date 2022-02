Tempête Eunice - Plus de 600 interventions de pompiers en Wallonie picarde en raison de la tempête Eunice

(Belga) Le passage de la tempête Eunice, vendredi après-midi, a engendré plus de 600 interventions pour les pompiers de Wallonie picarde, ont indiqué ces derniers samedi matin. Les services de secours de hennuyers étaient toujours sur la brèche en matinée.

Les premières interventions des services de secours de Wallonie picarde ont débuté vendredi peu après 14h00, d'abord dans la région de Comines, "puis la tempête s'est dirigée vers Mouscron, Tournai en direction d'Ath", ont précisé les pompiers. "Ce samedi matin, à 06h30, nous sommes au bas mot à plus de 600 interventions. Entre 100 et 200 interventions sont encore programmées pour cette matinée", a précisé le dispatching de la zone de Wallonie picarde. Les interventions ont essentiellement porté sur le tronçonnage d'arbres ou de feuillus tombés sur la voie publique. "Nous sommes aussi intervenus pour des toitures arrachées et des tuiles tombées sur la voie publique." En collaboration avec l'opérateur du réseau de distribution de gaz et électricité Ores, les pompiers sont également intervenus à de nombreuses reprises pour des câbles électriques ou de distribution sectionnés ou arrachés. Hormis un grutier sérieusement blessé, vendredi vers 16h00, lors de la chute de sa grue-tour sur le service de gériatrie de l'hôpital de Tournai (CHwapi), on ne déplore aucun autre blessé en Wallonie picarde. (Belga)