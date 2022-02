Les vétérinaires indépendants de l'Afsca verront leurs salaires revalorisés le 1er avril

(Belga) Les vétérinaires sous statut d'indépendant de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) bénéficieront d'une revalorisation salariale dès le 1er avril prochain, a indiqué samedi le ministre fédéral de l'Agriculture, David Clarinval, par communiqué. La proposition a été approuvée vendredi en Conseil des ministres.

En décembre, un protocole d'accord avait été signé pour réformer le système d'inspection de l'Afsca et augmenter les honoraires des inspecteurs et vétérinaires officiels au service de l'agence fédérale. Cette revalorisation a été fixée à une hausse de 6,1% à partir d'avril prochain et de 1,9% à partir de janvier 2023. Par ailleurs, ces "chargés de mission" "bénéficieront également de meilleures conditions de travail", souligne le cabinet du ministre. Concernant les contrôles, leur fréquence sera notamment "adaptée aux risques". Cette mesure, comme l'organisation de l'expertise et des autres tâches des inspecteurs et vétérinaires, fait actuellement l'objet d'un arrêté royal en préparation. L'objectif du nouveau protocole est de rendre la fonction d'inspection plus attractive. (Belga)