Tempête Eunice: 75.000 foyers sans électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais

Environ 75.000 foyers restaient privés d'électricité samedi à 8H00 dans le Nord et le Pas-de-Calais après le passage de la tempête Eunice qui a causé d'importants dégâts dans la région, a annoncé Enedis dans un communiqué.

"La forte mobilisation des équipes Enedis a permis de réalimenter 60% des foyers sur le Nord et le Pas-de-Calais" mais à 8H00, 40.000 foyers du Pas-de-Calais et 35.000 du Nord étaient toujours privés d'électricité, a précisé le gestionnaire du réseau.

Vendredi à 16H00, au plus fort de la tempête, le nombre de foyers concernés avait atteint 170.000 dans l'ensemble des Hauts-de-France, dont 160.000 dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Samedi "les réalimentations se poursuivent avec les 350 techniciens d'Enedis déjà sur place, 50 personnes en appui (…), 100 salariés d’entreprises partenaires spécialisées mobilisés et 100 personnes en renfort" d'autres régions, indique le communiqué d'Enedis.

Avec des vents à près de 140 km/h à Calais et près de 130 km/h à Lille, la tempête Eunice a fait d'importants dégâts matériels dans les Hauts-de-France et blessé au moins six personnes grièvement et une vingtaine plus légèrement, selon les décomptes des pompiers et des préfectures.