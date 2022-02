Sohna et Mohna, jumeaux siamois: "Nous sommes heureux ensemble" (vidéo)

Sohna et Mohna, des jumeaux siamois, originaires du Punjab, en Inde, veulent inspirer les autres. Les frères de 19 ans sont siamois au niveau du torse et partagent une vésicule biliaire, une rate et une paire de jambes.



Ayant grandi à la Pingalwara Society d'Amritsar, les jumeaux ont appris à se coordonner ensemble et ont récemment trouvé un emploi d'électricien, un domaine qui les a toujours intéressés. Les médecins ont dit aux jumeaux qu'en cas de séparation, l'un d'eux ne survivrait pas. Les jumeaux ont donc décidé de vivre pleinement leur vie ensemble.



"Notre message au monde est que nous sommes heureux ensemble. Nous voulons que les gens apprennent de nous, qu'ils s'inspirent de nous parce que nous vivons nos vies comme nous le voulons malgré le fait que nous soyons siamois", ont dit Sohna et Mohna.