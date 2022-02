Une maison en feu à Lessines: une personne handicapée perd la vie

Un incendie s'est déclaré samedi soir dans une maison de la région de Lessines. Le bâtiment a été entièrement détruit par le feu. Les pompiers ont retrouvé dans les décombres le corps sans vie de l'occupant des lieux.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi soir, peu après 20h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation située le long de la rue Léon Lespagnard à Deux-Acren, dans l'entité de Lessines. Deux camions-citernes, deux autopompes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

"A notre arrivée, cette maison à quatre façades était déjà totalement embrasée et le toit s'était déjà effondré. Il s'agit d'une maison isolée, de plain-pied. Peu avant 22h00, on a retrouvé dans une des pièces le corps sans vie de l'occupant de cette maison. Il s'agit d'un homme, une personne handicapée âgée de 56 ans. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie", indique le capitaine Eric Stasik qui a dirigé l'intervention.