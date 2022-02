Météo: la vitesse des trains sera réduite vers le littoral si les rafales de vent l'imposent

Aucune suspension du trafic ferroviaire n'est encore prévue dans la région de la Côte mais la vitesse des trains pourrait être réduite si nécessaire, alors que de fortes rafales sont attendues en soirée à la mer, a indiqué dimanche Infrabel.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire tient la situation à l'œil en collaboration avec l'Institut royal météorologique (IRM), qui a émis une alerte jaune pour l'ensemble du territoire et orange pour le littoral dès dimanche soir.

Des rafales de vent entre 100 et 125 km/h sont attendues à la mer, tandis que de l'orage et du grésil pourraient s'abattre sur la région, a prévenu l'IRM. Celui-ci a émis une alerte orange valable entre 21h00 dimanche et 01h00 lundi. Le littoral rejoindra ensuite le reste du pays en code jaune jusqu'à 21h00 lundi.

La tempête Eunice, qui s'est abattue sur la Belgique vendredi, avait fortement perturbé les liaisons ferroviaires. Les vents violents (jusqu'à 130 km/h), des arbres et autres objets tombés sur les voies avaient contraint Infrabel à suspendre une partie du trafic en Flandre occidentale et orientale, ainsi que dans le Hainaut.

De nombreuses personnes s'étaient retrouvées dépourvues de moyen de transport pour rentrer chez elles en soirée. Samedi, après une nuit de travail, les équipes d'Infrabel ont continué d'œuvrer aux réparations nécessaires mais la grande majorité des lignes avait retrouvé du service.