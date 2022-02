"Une nouvelle tempête est prévue ce soir", annonce David Dehenauw

"Une nouvelle tempête et les plus forts coups de vent sont prévus ce soir, tard en soirée et en début de nuit", explique David Dehenauw dans le RTL INFO 13H. Un front froid va se déplacer d'ouest en est sur la Belgique. "Ce soir, vers 22-23h, il y aura aussi une nouvelle tempête en mer", annonce-t-il. "Mais s'il y a des dégâts, ils seront beaucoup plus localisés par rapport aux dégâts qu'on a vécu vendredi, mais ça reste quand même dangereux", rassure le météorologue.



Ce soir



Ce soir et en début de nuit, une zone de pluie et d'averses, localement intenses, traversera le pays à partir du littoral. Nous prévoyons de forts coups de vent ainsi qu'un risque d'orage et de grésil. Ensuite, nous retrouverons des éclaircies, mais aussi quelques averses, parfois encore soutenues.



Celles-ci pourront d'ailleurs tomber sous forme de neige fondante voire localement de neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Les minima se situeront entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +6 degrés à la côte. Le vent de sud-ouest virera à l'ouest et sera assez fort à fort dans les terres avec des rafales de 90 à 100 km/h (voire plus sous une forte averse). À la mer, il sera très fort à tempétueux et les rafales pourront temporairement atteindre 100 à 120 km/h.



Lundi



Demain lundi, le temps sera très agité et changeant avec quelques éclaircies et de nombreux champs nuageux, porteurs d'averses localement intenses. Des coups de tonnerre et du grésil seront toujours possibles. En Ardenne, ces averses seront parfois hivernales avec des chutes de neige pouvant conduire à une accumulation de quelques cm en Hautes-Fagnes. Les maxima se situeront entre 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de sud-ouest à ouest virera au nord-ouest l'après-midi et sera assez fort à fort dans l'intérieur et très fort à tempétueux à la mer. Les rafales atteindront des valeurs de 80 à 100 km/h, voire davantage sous une forte averse.



Durant la nuit de lundi à mardi, la tendance aux averses s'estompera et les éclaircies s'élargiront. En Ardenne, le ciel restera plus nuageux. Les minima varieront de 0 ou +1 degré sur les hauteurs à +6 degrés en bord de mer, avec des valeurs de +2 ou +3 degrés dans le centre. Le vent de nord-ouest perdra en intensité pour devenir modéré et reviendra au secteur ouest à sud-ouest en fin de nuit.