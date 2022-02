La ministre l'assure, les pensions belges ne risquent pas d'être réduites comme en Grèce

Karine Lalieux était l'invitée de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. La ministre fédérale des Pensions a notamment été interrogée sur les retraites. Dans l'une de ses réponses, elle explique les trois piliers sur lesquels repose la stabilité des pensions pour les années à venir: un taux d'emploi à 80%, l'augmentation de la productivité et la hausse des investissements publics.

Pascal Vrebos: Est-ce que vous pensez qu'un jour, en Belgique, comme ça s'est passé en Grèce ou dans d'autres pays, du jour au lendemain les pensions vont diminuer de 20, 30 ou 40%?

Karine Lalieux: Jamais monsieur Vrebos.

Pascal Vrebos: Vous êtes sûre? Ça s'est fait même en Hollande!

Karine Lalieux: Jamais, et je veux ici devant vous rassurer l'ensemble des pensionnés d'aujourd'hui et de demain. Nous avons décidé d'investir dans les pensions et ne pas désinvestir. 1,2 milliard pour la pension minimum à 1.500€ nets. Mais surtout, la pension c'est un choix de société. C'est un choix de se dire que nos pensionnés doivent avoir une vie digne.

Pascal Vrebos: Mais s'il n'y a plus d'argent, comme en Grèce?

Karine Lalieux: Mais on n'en est pas là.

Pascal Vrebos: Mais dans dix ou quinze ans?

Karine Lalieux: C'est une responsabilité collective. Vous avez sûrement entendu le Premier ministre et le ministre de l'Emploi. Nous avons un objectif: augmenter le taux d'emploi à 80%. Ça veut dire des cotisations sociales pour la sécurité sociale. Mais aussi l'augmentation de la productivité grâce à l'investissement dans la recherche et le développement, dans la formation. Là, avec le plan de relance européen, on investit. Et l'augmentation des investissements publics. Ça va faire une augmentation de la croissance, et c'est le cas aujourd'hui.

Reste à savoir si les trois piliers et la croissance seront au rendez-vous dans les années à venir...