Sophie Wilmès s'exprime sur la crise en Ukraine: "Les canaux diplomatiques se remettent en route"

"On a devant nous une Russie qui se prépare à pouvoir envahir (l'Ukraine, ndlr.) si elle le souhaite" mais "la diplomatie doit prévaloir dans nos relations avec la Russie", a déclaré la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, sur le plateau du RTL Info ce dimanche soir.

"Les canaux diplomatiques se remettent en route et il y a une volonté partagée" de les utiliser et "de travailler le plus rapidement possible à un cessez-le-feu", ajoute la ministre.

La Belgique joue un rôle au sein de l'Union européenne (UE), qui agit sur les dimensions diplomatique et dissuasive. En tant que membre de l'Otan, elle participe aussi "de manière pleine et entière aux discussions diplomatiques". Quant aux militaires belges prêts à se déployer, leur rôle serait "à déterminer en fonction de l'évolution de la situation", a juste indiqué Sophie Wilmès, qui maintient toutefois le "silence stratégique" de mise.

Selon la ministre, certaines demandes de la Russie sur la table constituent "des lignes rouges pour des alliés de l'Otan" mais d'autres sont "intéressantes et doivent être considérées par les deux parties", comme le contrôle de l'armement.

Par ailleurs, quant au fait que l'agence Bloomberg avait cité son nom comme potentielle future secrétaire générale de l'Otan, il s'agit "de rumeurs", a commenté l'intéressée. "La question ne se pose pas, je reste pleinement engagée au service des Belges".