Donbass: qui sont les rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine et comment se financent-ils? 

La région où se concentrent les tensions en Ukraine est située dans l'est du pays. L'armée régulière est en guerre avec des séparatistes pro-russes depuis 2014. Qui sont ces rebelles qui dirigent les républiques auto-proclamées de Donetsk et de Lougansk? Des journalistes ont rencontré des membres de ces rebelles.

À Lougansk, ils sont soupçonnés d'être à l'origine des récents bombardements sur la ligne de front. Les séparatistes pro-russes, filmés exceptionnellement dans une tranchée, confirment que les tensions sont de plus en plus vives. "Depuis deux ou trois jours, ça a effectivement tendance à s'accentuer. Plus de tirs, plus de mouvements. D'ici on ne voit pas grand-chose, mais ailleurs on s'aperçoit que les forces de l'armée ukrainienne sont de plus en plus présentes et leurs équipements plus nombreux", confie-t-il depuis sa cachette.

Les séparatistes pro-russes dirigent les deux républiques auto-proclamées du Donbass: Donetsk et Lougansk, dans l'est de l'Ukraine.

40 à 45 mille combattants selon les renseignements ukrainiens

Mais combien de combattants sont-ils au sein des forces pro-russes dans cette région? Impossible de le vérifier. "Les chiffres qui ont été communiqués ces dernières années par les renseignements ukrainiens parlent de 40 à 45 mille hommes, dont plusieurs milliers de combattants russes", nous explique Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense.

Des milices qui sont organisées sur un mode mafieux

La Russie soutient financièrement et militairement la région. Officiellement, les dirigeants sont ukrainiens, comme par exemple Denis Pouchiline.

Dans une vidéo diffusée récemment, c'est lui qui appelle à la mobilisation générale. Il a 40 ans et préside la république auto-proclamée de Donetsk. Il est donc l'une des faces visibles d'une administration embryonnaire composée d'organisations mafieuses.

"Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a affaire à des milices qui sont organisées sur un mode mafieux, qui sont largement infiltrés aussi par la criminalité organisée. Ils se financent pas des trafics de diesel, des trafics de différentes commodités qui sont indispensables à la survie des populations dans les territoires auto-proclamés", indique Nicolas Gosset.

Quatre millions d'habitants

On estime que près de quatre millions de personnes vivent dans ces républiques populaires auto-proclamées du Donbass. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants continuent d'être évacués vers la Russie, dans la perspective d'un prochain conflit.