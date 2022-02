Intempéries - Avertissement jaune pour toutes les provinces après le passage de la tempête Franklin

(Belga) Un avertissement jaune est désormais de mise pour toutes les provinces de Belgique après le passage de la tempête Franklin, a confirmé le météorologiste de l'Institut royal météorologique (IRM), David Dehenauw, sur Twitter.

Un avertissement jaune porte sur des rafales de 80 à 100 km/h. Celui-ci est de mise sans interruption jusque lundi 21h00 pour la Côte, mais jusqu'à 1h00 du matin lundi, et puis de 9h00 à 21h00 pour le reste du pays. "Après le passage du front froid, des averses locales, accompagnées de fortes bourrasques, seront encore possibles, mais le vent diminuera en de nombreux endroits", explique l'IRM dans un communiqué diffusé peu après minuit lundi . La journée restera "agitée" avec probablement des rafales de 80 à 100 km/ h, et éventuellement un peu plus par endroits. "Nous prévoyons à nouveau un risque de tempête de secteur ouest à nord- ouest en mer", précise l'IRM. Un avertissement orange, pour des vents particulièrement forts de 101 à 130 km/h sur une zone étendue, avait été émis par l'IRM pour dimanche soir dans les provinces de Flandres Occidentale et Orientale, d'Anvers. Entre temps, le plus fort de la tempête semble être passé, mais les services de prévisions n'excluent donc toutefois pas que des rafales conséquentes restent possibles et à même de provoquer des dégâts ou perturbation de la circulation. Le météorologiste constate que des vents de 130 km/h ont été observés à l'aéroport d'Ostende, de 108km/h à Zeebruges et 105 km/h à Stabroek. La vitesse moyenne du vent a dépassé 9 Beaufort à Westhinder, faisant de Franklin officiellement une tempête en Belgique. (Belga)