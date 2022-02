Intempéries - Infrabel s'attend à une heure de pointe sans encombres sur le rail

(Belga) Le gestionnaire d'infrastructure Infrabel ne s'attend pas à des perturbations de la circulation ferroviaire lundi matin après le passage de la tempête Franklin. "Les passagers doivent cependant tenir compte de petits ralentissements occasionnels ou d'annulations de trains, mais il n'y a plus de restrictions de limite de vitesse", a confirmé à Belga le porte-parole Frédéric Petit lundi à l'aube.

La vitesse des trains avait été limitée à 80 km/h dimanche soir dans les provinces pour lesquelles l'IRM avait émis un avertissement orange aux vents, en Flandre et dans le Hainaut au sud du pays. Deux incidents ont été signalés sur le rail dimanche soir, dans la province de Flandre orientale. En outre, la ligne entre Bruxelles et Gand a connu des retards. Mais pour l'heure de pointe de lundi matin, Infrabel ne s'attend plus à des problèmes. "Cela semble bien aller pour le moment", selon M. Petit. "Les limites de vitesse ne sont plus d'application et il semble que la circulation devrait être normale. Les voyageurs doivent toutefois tenir compte de petits ralentissements ici ou là, ou d'annulations de trains". La circulation peut être ralentie à ce titre à Tournai en raison de pans de toitures sur les voies. Elle est en outre interrompue entre Puurs et Boom en province d'Anvers, en raison du haut niveau d'eau d'une rivière locale. Les trains à grande vitesse entre Anvers et les Pays-Bas sont aussi détournés via la ligne ferroviaire classique à la demande des Pays-Bas. Infrabel précise encore que ses équipes sont prêtes à agir rapidement en cas d'éventuels problèmes posés par la tempête. (Belga)