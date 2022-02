Crise en Ukraine - Poutine et Biden acceptent de tenir un sommet "que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine"

Les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont "accepté le principe" de se rencontrer lors d'un sommet, proposé par leur homologue français Emmanuel Macron et qui "ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine", a annoncé l'Elysée dans la nuit de dimanche à lundi.



Ce sommet serait ensuite élargi à "toutes les parties prenantes" et porterait sur "la sécurité et la stabilité stratégique en Europe", a précisé la présidence française, ajoutant qu'il commencera à être préparé dès ce jeudi entre les Etats-Unis et la Russie. "Les Présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet. Son contenu sera préparé par le Secrétaire d'Etat Blinken et le Ministre Lavrov lors de leur rencontre ce jeudi 24 février", assure un communiqué de la présidence française suivant l'entretien entre les présidents français et russe. Dans une déclaration publiée par la porte-parole Jen Psaky, la Maison Blanche a confirmé la rencontre du président américain avec M. Poutine "si une invasion n'a pas eu lieu". "Nous sommes toujours prêts pour la diplomatie, nous sommes aussi prêts pour des conséquences rapides et sévères si la Russie choisit la voie de la guerre. Et à l'heure actuelle, la Russie semble continuer les préparations pour une attaque de grande ampleur sur l'Ukraine prochainement", poursuit la déclaration.