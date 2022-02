Le président du MR plaide pour la mise en place d'un concours d'entrée en médecine (vidéo)

"Il faut mettre en œuvre un concours d'entrée en médecine afin que tous les étudiants qui entrent dans le cursus soient certains d'avoir un numéro Inami à la fin", a affirmé le président du MR, Georges-Louis Bouchez, lundi sur Bel RTL.



"On n'a pas de pénurie généralisée en Belgique. On a un problème de sous-quotas en Fédération Wallonie-Bruxelles", avec notamment un manque d'attractivité de la médecine généraliste, a-t-il poursuivi. Dans ce contexte, le président du MR plaide ouvertement pour la mise en place "d'un concours pour contingenter l'entrée en médecine" permettant aux étudiants "d'être certains d'avoir un numéro Inami au bout de leur parcours". "On sait que ça bloque du côté d'Ecolo. Mais ils doivent prendre leurs responsabilités en la matière", a estimé Georges-Louis Bouchez. Ce dernier est par ailleurs revenu sur la situation des mutuelles. "Il y a un vrai travail de réforme à faire", a-t-il dit, qualifiant le système actuel de "vestige du passé".

Dans La Libre ce lundi, les patrons des mutualités socialiste et chrétienne, Jean-Pascal Labille et Elisabeth Degryse, tiraient de leurs côtés la sonnette d'alarme. Après deux ans de crise sanitaire, ils réclament un gel des économies qui leur sont imposées et que les médecins généralistes soient sortis du système des quotas des numéros Inami afin de faire face à la pénurie. "Il faut une stabilisation des moyens actuels, arrêter les économies. Et pour les nouvelles missions qu'on nous confie, il faudra des moyens supplémentaires", a ainsi souligné Elisabeth Degryse. Quant aux généralistes, "on est dans une situation qui est problématique. En Wallonie, il y a une commune sur deux où il n'y a pas assez de médecins généralistes. Et à Bruxelles, il y a un quartier sur trois qui est à risque. Il faut sortir de cette question des numéros Inami pour les généralistes", a ajouté la secrétaire nationale de la Mutualité chrétienne.