Attention si vous réservez vos vacances hors Europe, vérifiez votre couverture d'assurance

Chaque matin sur les ondes de Bel RTL, Bruno Wattenbergh, expert en économie, évoque différentes thématiques liées à la consommation mais aussi à l'économie. Ce lundi matin, Bruno Wattenbergh mettait en garde les auditeurs qui souhaitent réserver des vacances en dehors de l'Europe. En ce mois de février, vous êtes nombreux à rêver de soleil, mais à cause de la pandémie du coronavirus, mieux vaut prêter une attention particulière à votre couverture d'assurance.

Les Belges pensent sérieusement à leurs vacances d’été mais ils devraient vérifier leur couverture d’assurance COVID … Que voulez-vous dire par là ?

Bruno Wattenbergh: Et bien dans le monde pré-covid, presque aucun pays ne réclamait une preuve de votre couverture d’assurance maladie ou d’assistance de voyage pour passer leur frontière. Bon il y avait bien Cuba, la Russie et la Chine, mais aucun autre pays.

Et le COVID a changé les règles du jeu en la matière ?

Bruno Wattenbergh: Oui parce que depuis il y a eu des confinements, des quarantaines obligatoires si vous êtes positifs, parfois dans de coûteux hôtels, de coûteux traitements aussi … et donc on a vu progressivement de nombreux pays introduire une obligation de couvertures d’assurance et d’assistance. A ce jour, selon Test-Achat, une quarantaine de pays les exigent et cela devrait encore augmenter quand on constate l’évolution des dernières semaines. Et pour compliquer encore les choses, certaines assurances ne sont obligatoires que pour les non-vaccinés. Comme au Costa Rica par exemple.

Quels sont ces pays Bruno ? Il y a des pays européens ? Ce serait contraire aux traités européens non ?

Bruno Wattenbergh: En effet, aucun pays de l’Union européenne ne demande d’assurance spécifique. Proche de nous, sur le continent européen, seule la Russie et l’Ukraine demandent ces couvertures. Allez rapidement quelques exemples relevés par Test-Achat où ces couvertures sont obligatoires …

En Amérique du Sud, Argentine, Bolivie, Paraguay, Chili … En Afrique, l'Algérie, le Cap-Vert, la Namibie et les Seychelles. A Cuba, toutes les assurances voyages ne couvrent pas les exigences locales. A vérifier impérativement. En Asie, Chine, Philippines, Indonésie, Thailande, Malaisie et Singapour.

Aruba, les Bahamas, le Belize, Saint-Martin ou le Cambodge exigent même que le voyageur ait une assurance locale. Même si vous avez déjà une assurance voyage, elle ne sera pas suffisante pour entrer dans ces pays.

Imaginons que j’ai réservé mes vacances d’été dans un pays exotique, comment puis-je vérifier à quelles obligations dois-je satisfaire ?

Bruno Wattenbergh: Demandez d’abord à l’agence bien sûr, consultez aussi le site de l’ambassade du pays dans lequel vous partez et enfin, consultez le site du Service Public Fédéral Affaires étrangères. Il reprend par pays l’ensemble des obligations pour y accéder. Mais surtout, ne tardez ni à vérifier si votre destination impose cette contrainte, ni à demander les preuves de votre couverture !

Pourquoi ?

Bruno Wattenbergh: Test-Achat a testé 22 compagnies d’assurance ou mutualité et leur a demandé de fournir la preuve et les conditions de la couverture voyage. Côté assurance en maximum 72 heures les documents étaient là avec presque toujours une indication explicite que la couverture s'applique aussi aux circonstances liées au COVID … et plusieurs langues étaient disponibles. Par contre, côté mutualité, les délais sont plus lents et sont en général plus difficiles à obtenir dans des langues autres que le français et le néerlandais.