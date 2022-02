Cinq personnes hospitalisées à Bruxelles: elles ont été intoxiquées au monoxyde de carbone

Cinq personnes ont été hospitalisées, dimanche soir, après avoir été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone, dans deux appartements d'un immeuble de la rue Philippe de Champagne à Bruxelles. La cause de l'intoxication est une mauvaise évacuation des gaz de combustion, selon les pompiers de Bruxelles.

C'est un technicien de Sibelga qui a contacté les pompiers, dimanche vers 22h50, après avoir été envoyé à l'adresse en question pour une fuite de gaz. Son détecteur de CO (monoxyde de carbone) s'est immédiatement déclenché lorsqu'il a pénétré dans l'habitation. Le technicien a alors fait évacuer les personnes présentes et a contacté les secours. Le gaz toxique était présent dans les appartements des deuxième et troisième étages.

Cinq résidents de ces deux appartements, dont deux enfants, ont été transportés à l'hôpital. La cause de l'intoxication est une mauvaise évacuation des gaz de combustion du chauffage, selon les pompiers de Bruxelles. L'installation n'était pas conforme. L'alimentation en gaz a donc été coupée dans les deux appartements.