L'Ukraine dément avoir tiré sur ce poste-frontière russe

Un porte-parole des forces armées ukrainiennes à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine a démenti lundi tout tir d'artillerie sur un poste-frontière russe dans le secteur de Rostov, annoncé par Moscou, et évoqué un acte de désinformation russe.



"On ne peut pas les empêcher de produire ces fausses informations (...) mais nous insistons sur le fait que nous ne tirons sur aucune infrastructure civile ou sur la région de Rostov" en Russie, a déclaré à l'AFP Pavlo Kovaltchouk, ajoutant qu'il "n'y a pas de tirs d'artillerie sur les forces d'occupation" russes.



Moscou avait accusé plus tôt dans la matinée les troupes ukrainiennes d'avoir bombardé un poste-frontière russe, provoquant des destructions sans faire de victimes.



"Le 21 février, à 09h50 (06H50 GMT), un obus de type non identifié tiré du territoire de l'Ukraine a complètement détruit une infrastructure des gardes-frontières dans la région de Rostov, à une distance d'environ 150 mètres de la frontière russo-ukrainienne", avaient affirmé les services fédéraux de sécurité (FSB), cités par les agences de presse russes.



Une vidéo attribuée au FSB par l'agence russe Ria Novosti montre un petit bâtiment isolé éventré au milieu d'une plaine boisée, des décombres éparpillés sur le sol.



Les Occidentaux comme les Ukrainiens craignent qu'un incident, réel ou mis en scène, ne soit utilisé pour permettre la création d'un prétexte en vue d'une offensive russe contre l'Ukraine.



Les combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses soutenus par Moscou redoublent d'intensité depuis trois jours dans l'est de l'Ukraine, une région située à la frontière de la Russie.



Cette dernière est accusée d'avoir massé 150.000 militaires aux frontières en vue d'une potentielle invasion de son voisin. Les Occidentaux ont estimé que Moscou cherchait un casus belli pour tenter de justifier une attaque et que l'aggravation des combats dans l'est de l'Ukraine pouvait être ce prétexte.



Kiev et les séparatistes prorusses s'opposent depuis 2014 dans une guerre qui a fait plus de 14.000 morts.