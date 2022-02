Un lundi encore marqué par des averses et de fortes rafales de vent

(Belga) Une zone d'averses traversera la Belgique lundi-après midi depuis le littoral tandis que des bourrasques continueront à secouer le territoire, avec des pointes pouvant atteindre jusqu'à 110km/h à la Côte, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Alors que le vent a balayé la Belgique tout le week-end, des rafales sont de nouveau attendues ce lundi. Celles-ci pourront atteindre des valeurs de 80 à 100 km/h dans l'intérieur des terres et jusqu'à 110 km/h au littoral, qui a été placé en code orange, prévient l'IRM. Le vent d'ouest-sud-ouest sera d'abord parfois fort, au littoral tempétueux, avant de s'orienter au nord-ouest et de perdre en intensité. Quant aux averses, elles pourront être "intenses, orageuses et accompagnées de grésil". Quelques chutes de neige seront par ailleurs possibles sur le relief. Il fera frais avec des maxima de 2 à 5 degrés en Ardenne et de 6 à 10 degrés ailleurs. Durant la nuit, de larges éclaircies se développeront. Des plaques de glace pourront se former, surtout en Ardenne. Les minima se situeront entre des valeurs légèrement négatives en Ardenne, autour de +2 ou +3 degrés ailleurs dans l'intérieur et +6 degrés à la mer. Mardi, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest en matinée avec le risque de faibles pluies ou de bruine. L'après-midi, les pluies s'intensifieront. Le vent d'abord modéré de sud-ouest deviendra parfois assez fort d'ouest avec des pointes de 60 km/h. A la mer, le vent sera fort de nord-ouest avec des rafales de 70 km/h. Mercredi, le temps sera plus calme et assez ensoleillé. (Belga)