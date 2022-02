Après Eunice, la tempête Franklin a frappé le pays: la Belgique est toujours placée en alerte vent

Les fortes rafales de vent ont fait de nombreux dégâts ces derniers jours. Si Eunice est derrière nous, la tempête Franklin a fait, quant à elle, son apparition. Des vents jusqu'à 100km/h sont à signaler à la côte.

Vendredi, la tempête Eunice s'est abattue violemment sur la Belgique. Depuis plusieurs jours, la tempête nommée Franklin a pris le relais et frappe également notre pays. Cette dernière est moins violente qu'Eunice, mais de nombreux dégâts sont toujours à signaler. Les pompiers ne comptent plus leurs heures de travail et continuent de multiplier les interventions un peu partout sur le territoire.

Près de Charleroi, par exemple, l'église de Lambusart a été endommagée et plusieurs morceaux se sont détachés et sont tombés sur le parking d'une école. Toujours dans la région carolo, à Marcinelle, des bouts d'isolants se sont envolés et ont endommagé plusieurs véhicules stationnés à proximité.

Des vents proches des 100km/h à Ostende

Notre envoyé spécial Sébastien Rosenfeld l'a constaté par lui-même, le vent souffle fort à la côte. Jusqu'à 90km/h et cela pourrait encore grimper jusqu'à 110 voire 120km/h. Quelques promeneurs courageux ont affronté les éléments mais la situation risque d'empirer dans les prochaines heures : entre 12h et 16h, la situation pourrait devenir critique.

Les pompiers enchainent les missions de secours

Depuis vendredi, Laurent, pompier de la région de Floreffe, enchaîne les missions de secours et à chaque fois, c'est un nouveau combat. "Cela a commencé légèrement jeudi et ensuite, c'est monté en puissance les jours qui ont suivi" explique-t-il.

Pendant ce temps à la caserne de la Zone Val de Sambre, les appels à l'aide se succèdent et le Caporal Olivier Lannoy prend sur ses heures de sommeil pour y répondre de la meilleure façon qui soit. "Les heures s'accumulent donc tout le monde est fatigué à la longue." En trois jours, il a fallu intervenir 2.000 fois, rien qu'en province de Namur, un chiffre comparable aux inondations de cet été.

Une centaine de missions dans la zone du Hainaut, une autre centaine dans le Brabant, une cinquantaine dans la région de Liège et même des interventions à l'aéroport de Bruxelles, les secours sont encore et toujours au travail.