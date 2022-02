Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Australie rouvre ses frontières -

Des passagers en liesse retrouvaient l'Australie lundi, au premier jour de la réouverture des frontières aux touristes vaccinés, près de deux ans après l'adoption par le pays de restrictions sanitaires sur les voyages parmi les plus strictes au monde pour lutter contre le Covid-19.

Le pays continent avait fermé ses frontières en mars 2020 à tous les visiteurs, sauf aux citoyens et résidents permanents, essayant de tirer partie de son insularité pour se protéger de la pandémie.

- Hong Kong lance un pass vaccinal -

Hong Kong va lancer un pass vaccinal cette semaine, ont annoncé lundi les autorités au moment où les hôpitaux sont submergés par une vague de cas liés au variant Omicron. A partir de jeudi, tous les habitants âgés de 12 ans et plus devront notamment prouver qu'ils ont reçu au moins une dose ou qu'ils bénéficient d'une exemption médicale pour manger au restaurant.

La ville de 7,5 millions d'habitants, une des plus densément peuplées au monde, fait face à la pire vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie. A l'image de la Chine continentale voisine, Hong Kong applique une stratégie zéro Covid et le territoire n'a enregistré aucun cas local durant des mois malgré un faible taux de vaccination.

- Londres dévoile lundi sa nouvelle stratégie Covid -

Le Premier ministre britannique dévoile lundi sa stratégie pour "vivre avec le Covid", malgré les critiques et avertissements qui entourent la fin attendue des dernières restrictions comme l'isolement obligatoire pour les malades.

Figurant parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie, le Royaume-Uni déplore plus de 160.000 morts du virus depuis deux ans, alors que 85% de la population de plus de 12 ans a désormais reçu deux doses de vaccins et 66% un rappel.

- Contestation en Nouvelle-Zélande -

La police néo-zélandaise a accusé les manifestants anti-vaccins installés autour du Parlement à Wellington d'avoir jeté des excréments humains lundi sur les forces de l'ordre qui menaient une opération avant l'aube pour installer des barrages routiers autour du campement.

Deux semaines après le début de leur action, inspirée des "convois de la liberté" canadiens, les manifestants ont continué d'affluer ce week-end en dépit des appels de la police les exhortant à partir. Quelque 800 véhicules bloquaient les rues du centre-ville lundi.

- Récession attendue en Allemagne, du mieux au Royaume-Uni -

Le Produit intérieur brut (PIB) allemand devrait à nouveau "chuter sensiblement" au premier trimestre de 2022, plombé par l'épidémie de Covid-19, et faire ainsi entrer la première économie européenne en récession technique avant un fort rebond attendu au printemps, selon la Bundesbank.

Au Royaume-Uni, l'activité est elle repartie en février après la vague Omicron, atteignant un sommet en huit mois grâce à une reprise des voyages internationaux et des dépenses de divertissement, selon l'indice PMI Flash Composite du cabinet IHS Markit. La hausse du coût de la vie et l'augmentation du coût de l'énergie doivent toutefois être surveillés dans les prochains mois, souligne le cabinet.

- Plus de 5,88 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement au moins 5.884.689 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h GMT.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (935.335), devant le Brésil (644.286) et l'Inde (512.109). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

