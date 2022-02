Carnaval: Charleroi va brûler non pas un, mais trois corbeaux cette année (vidéo)

Ces trois corbeaux sont les nouveaux symboles du carnaval de Charleroi. Très imposants et prêts à recevoir les idées les plus noires des habitants, il suffit d'écrire ses pensées sur un papier et de les déposer au centre culturel. Le jour du Mardi gras, ces corbeaux seront jugés et brûlés.

"Trois corbeaux brûlés sur un un site extrêmement symbolique puisque ce sont les cendres de l' ancien hôpital civil à proximité du palais de justice. C'est un endroit idéal pour assister au au procès de ces trois corbeaux et puis à l' exécution", détaille Joël Duvivier, Trésorier au comité de carnaval de Charleroi.

Cette année, ils sont trois pour chasser les idées centrées sur le Covid.

"Il n' y aura pas de cortège. Ce n'est pas un carnaval mais en tout cas on autorise les différentes sorties et c'est ces sorties qui vont se passer chacune de leur côté", précise Babette Jandrain, Echevine en charge des fêtes et du folklore de Charleroi.

Au moment du brûlage, il faudra s'équiper d' un masque de fantaisie et si vous n' en avez pas vous pouvez en confectionner un à la grande fabrique d' Eden.