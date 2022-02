Un carolo frappe et insulte sa mère: la justice requiert 18 mois de prison pour coups et blessures

Le ministère public a requis lundi matin une peine de 18 mois de prison par défaut contre Axel F. Le prévenu est poursuivi pour des coups et blessures sur sa mère. Il lui a notamment porté des coups de poing à l'épaule et des coups de pied au tibia.



Le 19 septembre 2020, la victime, mère du prévenu, est allée déposer plainte auprès de la police locale. "Cela faisait trois jours qu'elle était victime d'insultes et de coups de la part du prévenu", a expliqué le ministère public. Axel F. a notamment porté des coups de poing à l'épaule de la victime et des coups de pied au tibia. "Il a même fait scandale en revenant des urgences où il avait refusé de se faire soigner. Il a insulté et menacé sa mère, avant de la frapper et de lancer plusieurs chaises dans sa direction."

Le ministère public a requis une peine de 18 mois de prison par défaut. Le prévenu est connu de la justice et avait bénéficié, en janvier 2019, d'une suspension du prononcé de 3 ans pour des faits similaires sur la même victime.

Jugement le 21 mars prochain.