Une voiture sur le toit sur l'E411 à Bierges: la police fédérale et les pompiers sont intervenus

La circulation était perturbée lundi en début d'après-midi sur l'autoroute E411 en direction de Bruxelles, à hauteur de Bierges, dans l'entité de Wavre, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon et de la police fédérale.



Les pompiers ont été appelés à intervenir vers 13h20 au niveau de la borne kilométrique 18,5 où une voiture a terminé sa course sur le toit. La circulation était obstruée sur les bandes de gauche et du milieu.