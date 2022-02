DIRECT - Crise en Ukraine: la Russie face à une "menace sérieuse, très grande", déclare Vladimir Poutine

Voici les dernières informations quant à cette crise en Ukraine

15h17 - La Russie face à une "menace sérieuse, très grande"

La Russie fait face à une menace "sérieuse" et "très grande" en Ukraine, a déclaré lundi son président Vladimir Poutine, dans un contexte de tensions croissantes avec les pays occidentaux qui accusent Moscou de se préparer à envahir son voisin.



"L'utilisation de l'Ukraine comme instrument de confrontation avec notre pays représente une menace sérieuse, très grande pour nous", a déclaré M. Poutine lors d'un Conseil de sécurité extraordinaire, affirmant que la priorité de Moscou n'était "pas la confrontation, mais la sécurité".



14h42 - L'Ukraine dément que des "saboteurs" se soient rendus en Russie



L'Ukraine a formellement démenti lundi avoir envoyé des "saboteurs" en Russie, après que Moscou eut déclaré en avoir tué cinq sur son sol, une affirmation qui risque de renforcer encore les vives tensions entre les deux pays.



"Pas un seul de nos militaires n'a franchi la frontière avec la Fédération de Russie, et pas un seul d'entre eux n'a été tué aujourd'hui (lundi)", a déclaré à la presse un haut responsable du ministère de l'Intérieur, Anton Gerachtchenko.

14h17 - L'armée russe affirme avoir tué cinq "saboteurs" venus d'Ukraine

L'armée russe a affirmé lundi avoir tué cinq "saboteurs" venus d'Ukraine en territoire russe et que deux véhicules militaires ukrainiens avaient également franchi la frontière, ont rapporté les agences russes.



"Lors de combats, cinq personnes appartenant à un groupe de saboteurs et de renseignement ayant violé la frontière de la Russie ont été éliminées", a indiqué l'armée, assurant que l'incident a eu lieu dans la région de Rostov (environ 1.000 km au sud de Moscou) à 06h00 du matin (03h00 GMT), près de la localité de Mitiakinskaïa.



"Deux véhicules de combat de l'infanterie des forces armées ukrainiennes sont entrés (en Russie) depuis le territoire de l'Ukraine pour évacuer le groupe de saboteurs vers le territoire ukrainien via la frontière", selon la même source.



L'armée précise qu'aucun militaire ou garde-frontière russe n'a été blessé.



13h59 - Un sommet Biden-Poutine "possible", Poutine doit "faire son choix"

Un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine pour tenter d'éviter la guerre en Ukraine est "possible", mais il appartient au chef de l'Etat russe de "faire son choix" pour qu'il se concrétise, a déclaré lundi la présidence française.



"Aujourd'hui, les conditions du dialogue existent. Il est possible d'aller vers un sommet, de réunir les parties prenantes, de négocier l'ordre du jour de cette discussion", a dit l'Elysée après une série d'échanges en ce sens entre le président français Emmanuel Macron et ses deux homologues américain et russe.



"Maintenant, il s'agit pour le président Poutine de faire son choix. Il en la possibilité", a ajouté la présidence française après avoir annoncé dans la nuit un accord de principe de MM. Poutine et Biden pour une rencontre.



12h19 - L'Ukraine dément avoir tiré sur un poste-frontière russe

Un porte-parole des forces armées ukrainiennes à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine a démenti lundi tout tir d'artillerie sur un poste-frontière russe dans le secteur de Rostov, annoncé par Moscou, et évoqué un acte de désinformation russe.



"On ne peut pas les empêcher de produire ces fausses informations (...) mais nous insistons sur le fait que nous ne tirons sur aucune infrastructure civile ou sur la région de Rostov" en Russie, a déclaré à l'AFP Pavlo Kovalchuk, ajoutant qu'il "n'y a pas de tirs d'artillerie sur les forces d'occupation" russes.

10h - Le Kremlin juge "prématuré" d'organiser un sommet Poutine-Biden

Le Kremlin a jugé lundi "prématuré" de parler d'un sommet des présidents Vladimir Poutine et Joe Biden, annoncé pourtant par la France pour désamorcer la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine et le danger d'une invasion russe.



"Il y a une entente sur le fait de devoir continuer le dialogue au niveau des ministres (des Affaires étrangères). Parler de plans concrets d'organisation de sommets est prématuré", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.



"Une rencontre est possible si les chefs d'Etat (russe et américain) le jugent utile", a-t-il ajouté, relevant que MM. Biden et Poutine ont toujours la possibilité "quand c'est nécessaire" de se parler "au téléphone ou d'une autre manière". Vladimir Poutine doit présider lundi à la mi-journée une réunion de son Conseil de sécurité, puissant organisme qui regroupe les principaux décideurs russes, notamment les dirigeants de l'armée et des services de renseignements.



9h48 - Deux morts dans de nouveaux combats dans l'est de l'Ukraine, selon les séparatistes

Deux personnes ont été tuées dans de nouveaux combats dans l'est de l'Ukraine, selon les séparatistes pro-russes. Il s'agit de l'un de leurs combattants et d'un mineur abattu sur le chemin du travail, ont annoncé lundi les rebelles de la région de Donetsk sur le réseau social Telegram. Les séparatistes tiennent l'armée ukrainienne pour responsable. L'information n'a pas pu être vérifiée par une source indépendante.



Depuis plusieurs jours, les combats font rage dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Les observateurs internationaux parlent d'une augmentation spectaculaire des violations du cessez-le-feu qui est actuellement en vigueur. Les séparatistes ont appelé la population à fuir vers la Russie. Plus de 61.000 personnes auraient répondu à cet appel, a rapporté lundi l'agence de presse Interfax. Le conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 14.000 morts depuis 2014. Les accords de paix signés en 2015 à Minsk avaient permis l'instauration d'un cessez-le-feu et une baisse considérable des affrontements, mais des violences sporadiques éclatent encore régulièrement.



6h45 - La Russie a dressé une liste d'Ukrainiens à abattre en cas d'incursion, selon Washington

Les USA ont indiqué aux Nations Unies qu'ils disposaient d'informations crédibles portant sur une liste dressée par la Russie reprenant les noms d'Ukrainiens qui "doivent être éliminés ou envoyés vers des camps". Cette lettre a fuité dans la presse et le Washington Post s'en fait écho.



Dans cette missive, Washington avance qu'après une éventuelle invasion de l'Ukraine, la Russie prévoit d'avoir recours à la torture, aux enlèvements et "à des souffrances humaines généralisées" visant les opposants aux actions russes. La lettre, adressée au bureau des droits de l'homme de l'ONU en Suisse, ne précise pas sur quelles sources se basent les Etats-Unis pour fonder leurs soupçons. Bathsheba Crocker, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU et d'autres organes à Genève, assure dans le document qui a fuité que son pays dispose "d'informations crédibles desquelles il ressort que l'armée russe a établi une liste d'Ukrainiens qui doivent être tués ou envoyé vers des camps après une incursion militaire". Les Etats-Unis détiendraient en outre des informations suggérant qu'en cas d'invasion, la Russie mettrait en place des mesures drastiques pour saper les protestations pacifiques et des mouvements citoyens en Ukraine.

5h34 - La Russie sera coupée des marchés financiers en cas d'invasion prévient Ursula von der Leyen

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé dimanche soir que la Russie sera coupée des marchés financiers internationaux en cas d'invasion de l'Ukraine. Le pays perdra aussi l'accès aux biens essentiels issus de l'Europe.



Mme Von der Leyen a précisé de la sorte les sanctions auxquelles s'expose la fédération en cas d'attaque de son voisin ukrainien. Les dirigeants occidentaux et l'Otan craignent une telle invasion à tout moment. Jusqu'à présent, ils évitaient de fournir des précisions sur les mesures économiques qui font consensus dans ce cas de figure. "La Russie va en principe être coupée des marchés financiers internationaux", a fait savoir la présidente de l'exécutif européen interrogée par le média allemand ARD. Elle a ajouté que le pays serait également privé de "tous les biens que nous produisons, dont la Russie a un besoin urgent pour moderniser et diversifier son économie, et pour lesquels elle n'a aucun substitut".

Mme Von der Leyen a insisté que les sanctions seraient déclenchées après toute incursion éventuelle. En s'exprimant de la sorte, elle a donc rejeté la demande du président ukrainien Zelenski pour introduire des mesures dès à présent. "L'étape vers les sanctions est tellement énorme et de telle ampleur que nous devons toujours laisser une chance à la Russie à se tourner vers la diplomatie et à la table des négociations", a-t-elle expliqué, assurant que "la porte est toujours ouverte".

2h56 - Poutine et Biden acceptent de tenir un sommet "que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine"

Les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont "accepté le principe" de se rencontrer lors d'un sommet, proposé par leur homologue français Emmanuel Macron et qui "ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine", a annoncé l'Elysée dans la nuit de dimanche à lundi.



Ce sommet serait ensuite élargi à "toutes les parties prenantes" et porterait sur "la sécurité et la stabilité stratégique en Europe", a précisé la présidence française, ajoutant qu'il commencera à être préparé dès ce jeudi entre les Etats-Unis et la Russie. Dans une déclaration publiée par la porte-parole Jen Psaky, la Maison Blanche a confirmé la rencontre du président américain avec M. Poutine "si une invasion n'a pas eu lieu". "Nous sommes toujours prêts pour la diplomatie, nous sommes aussi prêts pour des conséquences rapides et sévères si la Russie choisit la voie de la guerre. Et à l'heure actuelle, la Russie semble continuer les préparations pour une attaque de grande ampleur sur l'Ukraine prochainement", poursuit la déclaration.