Brussels Airlines recherche des membres d'équipage et des agents d'enregistrement

(Belga) Brussels Airlines compte engager 180 membres d'équipage de cabine, mais aussi 40 agents d'enregistrement, 20 collaborateurs pour le département Maintenance et Ingénierie et 66 profils administratifs, a détaillé la compagnie aérienne lundi. En tout, 288 postes sont à pourvoir, avait annoncé le CEO Peter Gerber début février.

Le nombre le plus important de postes est à pourvoir au sein du personnel navigant. Cela permettra de répondre à une demande de voyages en hausse après deux ans de crise sanitaire, affirme Brussels Airlines. "Nous avons ajouté un avion supplémentaire à notre flotte intercontinentale et nous étudions un certain nombre de destinations supplémentaires en Europe", déclare Peter Gerber, cité dans un communiqué. "Lentement mais sûrement, nous sortons de cette crise et c'est le bon moment pour nous développer." Brussels Airlines recrute aussi 40 agents d'enregistrement pour l'aéroport de Bruxelles-National. La compagnie cherche aussi à renforcer son équipe Maintenance et Ingénierie. Vingt postes d'ingénieurs, techniciens et ouvriers sont vacants. Sur le plan administratif, 66 emplois sont disponibles au siège social de la compagnie à Bruxelles. Une équipe sera également mise en place dans les stations de Conakry, en Guinée, et Ouagadougou, au Burkina Faso, qui vont ouvrir prochainement. (Belga)