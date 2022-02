Tempêtes à répétition en Belgique: ce phénomène présage-t-il un bel été?

Des tempêtes à répétition en peu de temps en Belgique, c'est un phénomène étonnant, mais qui pourrait aussi s'avérer porteur d'une bonne nouvelle. D'après les experts, le printemps et l'été qui s'annoncent devraient être chauds et secs.

Derrière un arbre qui tangue ou la force des vagues, le vent soufflerait à nos oreilles une petite musique bien agréable. Le printemps et même l'été qui s'annoncent seront secs, ensoleillés et bien chauds.

C'est déjà visible sur tous les modèles mathématiques confirment un météorologue avec une certitude raisonnable. Des anticyclones s'installeraient durablement sur le nord de l'Europe. "Pour le moment, les prévisions saisonnières suggèrent que les conditions anticycloniques vont continuer dans les prochains mois et si on a cela en été, cela veut dire du chaud et du soleil", explique Xavier Fettweis, climatologue à l'Université de Liège.

C'est presque difficile à entendre aujourd'hui, mais cet hiver était probablement un des moins venteux depuis de nombreuses saisons. La troisième tempête que nous subissons cette semaine serait la dernière avant un bon moment.

"Cet hiver-ci, nous avons tout le temps été en présence d'anticyclones, c'est-à-dire un temps sans vent. Et début février, on est repassé dans des conditions dépressionnaires avec beaucoup de vent", indique Xavier Fettweis. "Dès ce week-end, on repasse dans des conditions anticycloniques sans vent."