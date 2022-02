Nouveau rebondissement à Verviers: Freddy Breuwer ne sera pas exclu du MR

(Belga) A la suite de réunions organisées par les différentes instances du MR, les élus du groupe libéral au conseil communal de Verviers ont unanimement décidé de retirer le point en excluant l'ancien échevin Freddy Breuwer, ont annoncé dans un communiqué de presse conjoint l'échevin Maxime Degey, Freddy Breuwer lui-même et Philippe Boury, président de la fédération MR de l'arrondissement de Verviers.

Cette décision "fait suite aux déclarations de Monsieur Freddy Breuwer quant à son appartenance et à son attachement au MR. Il confirme ainsi son souhait de participer à l'élaboration de la ligne directrice du MR et son intention de soutenir les positions dûment arrêtées au sein de ses instances ainsi que la politique menée par le groupe MR au sein de la majorité communale de Verviers", précise encore le groupe MR. Freddy Breuwer s'engage par ailleurs à intervenir, le cas échéant, "avec l'accord du chef de file, au conseil communal de Verviers sur les dossiers présentés par la majorité communale sans jamais mettre celle-ci en difficulté." Il reste ainsi membre à part entière du MR et conserve l'ensemble de ses mandats dérivés. Après l'éviction de son poste d'échevin fin du mois de décembre dernier, Freddy Breuwer risquait d'être mis à la porte de son propre groupe politique. Les élus libéraux avaient en effet voté en ce sens au début du mois de février. Le point avait ensuite été adopté lors de la séance du collège communal du 10 février et devait être présenté lors du conseil communal de ce lundi soir, 21 février, avant d'être finalement retiré ce lundi en début de soirée. (Belga)