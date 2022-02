Le dossier de démolition sans permis d'une église carolo classé sans suite

(Belga) Le parquet a classé sans suite le dossier concernant la démolition sans permis d'une église à Lodelinsart (Charleroi) ouvert à l'encontre de la Ville de Charleroi, a indiqué lundi soir lors du conseil communal de Charleroi l'échevin carolo des Bâtiments Xavier Desgain.

L'église en question présentait des problèmes de stabilité qui avaient incité la Ville de Charleroi à présenter une demande de permis de démolition début 2020. Mais celle-ci avait été refusée et la Ville avait introduit un recours contre la décision. Quelques semaines plus tard, elle avait toutefois décidé, via un nouvel arrêté, de procéder à la destruction du bâtiment, évoquant alors l'urgence de réaliser ces travaux. Cette décision avait valu à la Ville une réaction du fonctionnaire délégué de la Région wallonne, qui avait apposé des scellés sur le chantier. Elle avait aussi incité le parquet à ouvrir une procédure infractionnelle. (Belga)