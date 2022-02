Conflit en Ukraine - La reconnaissance par la Russie est "un moment historique"

(Belga) Denis Pouchiline, le dirigeant de l'autoproclamée "République populaire de Donetsk" (DNR) qualifie la reconnaissance de ce territoire par la Russie de "moment historique".

Cela "marquera pour toujours le rétablissement et la justice et de la vérité", a-t-il écrit sur Telegram. "Le tournant que prendra notre futur a été déterminé aujourd'hui. Nous envisageons l'avenir avec confiance." Selon lui, la décision de la Russie est plus qu'un simple soutien, c'est "la confiance dans un avenir pacifique pour un Donbass russe fort". Le président russe a annoncé lundi reconnaître les régions d'Ukraine séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk. Plusieurs pays ont déjà annoncé leur intention d'infliger des sanctions à la Russie. (Belga)