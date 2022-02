DIRECT - Crise en Ukraine: les troupes russes déployées dans l'est du pays, le monde condamne et promet des représailles économiques

La Russie a menacé son voisin ukrainien de graves conséquences dans l'éventualité où Kiev envisage des "projets militaristes", après que Moscou a décidé de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine et de déployer ses troupes dans cette région.

5H55 - La Russie menace l'Ukraine si elle tente une riposte militaire



La Russie a menacé son voisin ukrainien de graves conséquences dans l'éventualité où Kiev envisage des "projets militaristes", après que Moscou a décidé de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine et de déployer ses troupes dans cette région. Mardi, le Parlement russe doit entériner cette décision de Vladimir Poutine de déployer une force de "maintien de la paix" dans les deux régions de Donetsk et Lougansk dont il a reconnu l'indépendance. Aucun calendrier n'a été communiqué sur le déploiement militaire, dont on ignore également l'ampleur. Mais, selon l'Occident, la Russie dispose de quelque 150.000 soldats aux frontières de l'Ukraine. Deux accords d'entraide entre Moscou et les sécessionnistes, d'une durée de 10 ans, doivent être ratifiés par le Parlement. Ils prévoient le déploiement "des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d'assurer une sécurité durable aux parties".



L'ambassadeur russe à l'ONU Vassily Nebenzia a assuré que Kiev avait pour dessein de bombarder et provoquer les deux régions de Donetsk et Lougansk, dans le Donbass. Après la reconnaissance de ces républiques sécessionnistes par Moscou, cela pourrait avoir des "conséquences extrêmement dangereuses", a martelé le diplomate russe lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies convoquée en dernière minute mardi, vu l'escalade dramatique des tensions dans la région.

M. Nebenzia a imputé au pouvoir ukrainien cette détérioration de la situation. Il a affirmé que le "refus clair" de Kiev de s'entretenir directement avec les leaders séparatistes dans le Donbass était une preuve que l'Ukraine ne respectait pas son engagement au cœur des accords de Minsk. Ces accords ont été dégagés entre l'Ukraine et la Russie en 2015 pour résoudre le conflit dans la région.

Pour éviter la guerre, l'Ukraine doit s'engager à mettre fin à "ses provocations". "Nous restons ouverts à la diplomatie, pour une solution diplomatique. Pour autant, nous n'avons pas l'intention de permettre un bain de sang dans le Donbass", a toutefois déclaré le diplomate russe lors de cette réunion d'urgence.

5h55 - L'Ukraine réclame l'annulation de la décision russe

L'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, a plaidé pour que la Russie annule sa décision de reconnaitre les territoires séparatistes. "Nous demandons à la Russie d'annuler la décision sur la reconnaissance et de revenir à la table des négociations", a-t-il fait part lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies convoquée en dernière minute mardi à New York. "Nous condamnons l'ordre de déployer des troupes d'occupation supplémentaires dans les territoires ukrainiens. Nous demandons un retrait immédiat et complétement vérifiable de ces troupes d'occupation", a ajouté le diplomate ukrainien.

Il a noté les similitudes avec les actions de la Russie en 2008 vis-à-vis des régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, en Géorgie, reconnues comme "républiques" séparatistes prorusses, après une guerre éclair. "Aujourd'hui, le Kremlin a copié-collé mot pour mot le décret de la Géorgie de 2008", a-t-il déclaré en brandissant le document. Auparavant l'ambassadeur ukrainien avait en début de réunion déclaré que "les frontières internationalement reconnues" de son pays "resteront inchangées, peu importe les déclarations et les actions de la Russie".

5h25 - L'Allemagne promet de lourdes représailles économiques à la Russie

La Russie a révélé ses vraies intentions en décidant de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine et de déployer des troupes russes dans cette région, a affirmé l'Allemagne lors de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. "La Russie a insisté de manière répétée qu'elle n'allait pas être partie prenante dans le conflit ukrainien. Aujourd'hui elle a fait tomber le masque et montre ce qu'elle a toujours été", a fustigé l'ambassadrice allemande Antje Leendertse lors de cette réunion convoquée les heures suivant les annonces de Moscou. "Avec nos alliés et partenaires, nous allons prendre des mesures fermes et adéquates en réponse aux violations par la Russie du droit international qui auront des conséquences sérieuses d'ordre économique, politique et géostratégique", a poursuivi Mme Leendertse.

4H45 - La Chine appelle la Russie mais aussi l'Ukraine "à la retenue"



La Chine a appelé lundi les acteurs de la crise ukrainienne à "faire preuve de retenue", après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de l'envoi de troupes dans deux régions séparatistes de l'Est ukrainien. "Toutes les parties concernées doivent faire preuve de retenue et éviter toute action susceptible d'alimenter les tensions", a déclaré Zhang Jun, l'ambassadeur de Chine à l'ONU, devant le Conseil de sécurité.

4H45 - Large condamnation de la Russie à l'ONU



L'ONU et une majorité de membres du Conseil de sécurité de tous les continents, Etats-Unis en tête, ont dénoncé lundi lors d'une réunion d'urgence à New York la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine, comme celle de "déployer des troupes russes" dans cette région

Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont en effet fait part de leur condamnation des derniers développements, à l'instar de la France, de la Norvège ou de l'Irlande, dont l'ambassadrice, Geraldine Byrne Nason, a vivement critiqué Moscou. "Les actions unilatérales de la Russie ne font qu'exacerber les tensions", a-t-elle lancé. "Qui est le prochain" à devoir être envahi?, s'est interrogé de son côté l'ambassadeur albanais, Ferit Hoxha, en condamnant "une rupture du droit international". Son homologue indien, T.S. Tirumurti, a fait part "de sa profonde inquiétude" et a appelé "à la retenue de toutes les parties", tandis que l'ambassadrice britannique, Barbara Woodward, exigeait de la Russie qu'elle fasse "marche arrière" et que le Brésil demandait "un cessez-le-feu immédiat" dans l'est de l'Ukraine. "Cette action" d'entrer militairement dans l'est de l'Ukraine "et cette annonce" de reconnaissance d'indépendance "portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a affirmé l'ambassadeur du Kenya, Martin Kimani. "Le Kenya est sérieusement préoccupé", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui, la menace ou l'usage de la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Ukraine a été affecté", a dénoncé le diplomate kenyan. Le Ghana et les Emirats Arabes Unis ont aussi critiqué la Russie, réclamant "désescalade" et "retenue".

4H30 - Les USA prévoient d'annoncer de nouvelles mesures contre la Russie ce mardi



"Nous prévoyons d'annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie demain en réponse aux décisions et actions de Moscou aujourd'hui. Nous nous coordonnons avec nos alliés et partenaires pour cette annonce", a déclaré lundi à l'AFP un porte-parole de la Maison Blanche. "Nous allons prendre de nouvelles mesures demain pour que la Russie soit tenue responsable de sa violation claire du droit international, de l'intégrité territoriale ukrainienne et de la souveraineté de ce pays", a aussi commenté un haut fonctionnaire de l'administration américaine, précisant qu'il était vraisemblable que des sanctions soient à la clé.

Le président américain Joe Biden n'a pas l'intention d'envoyer des forces américaines se battre en Ukraine, a encore souligné ce haut fonctionnaire, cité par l'agence dpa. Cette source a encore observé que des troupes russes sont présentes dans la région du Donbass depuis 8 ans, ce que Moscou a toujours nié. "Désormais, il semble que la Russie va ouvertement opérer dans cette région. Et nous allons y répondre de manière adéquate", a ajouté la fonctionnaire après la reconnaissance annoncée par le président russe Vladimir Poutine des territoires de Donetsk et de Lougansk en Ukraine en tant qu'entités indépendantes.

Il a toutefois esquivé la question de savoir si la présence de troupes russes dans cette région constituait une invasion de l'Ukraine, en assurant: "Nous allons répondre à toute action entreprise par la Russie d'une façon que nous jugerons appropriée". "Nous prévoyons d'annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie demain en réponse aux décisions et actions de Moscou aujourd'hui. Nous nous coordonnons avec nos alliés et partenaires pour cette annonce", a déclaré lundi à l'AFP un porte-parole de la Maison Blanche.

2H45 - Entrée de véhicules militaires près de la ville de Donetsk

Des colonnes de véhicules militaires, dont des tanks, ont été aperçues dans la nuit de lundi à mardi dans les environs de Donetsk, capitale d'une région séparatiste à l'Est de l'Ukraine reconnue comme territoire indépendant quelques heures plus tôt par la Russie, a constaté un reporter de l'agence de presse Reuters. Ce témoin affirme avoir dénombré cinq tanks dans une colonne aux abords de la ville et deux autres ailleurs dans la ville. Reuters précise qu'aucune insigne ne permettait de distinguer l'appartenance de ces véhicules militaires. Ce reporter précise ne pas avoir observé de tanks dans les rues au cours des jours passés.

1H40 - L'Ukraine dénonce une violation de sa souveraineté

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mardi dans une adresse à la Nation une violation de "la souveraineté et l'intégrité territoriale" de l'Ukraine après la reconnaissance l'indépendance des deux "républiques" séparatistes du Donbass par Moscou, dont il affirme ne pas "avoir peur". "L'Ukraine qualifie les derniers actes de la Russie de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre Etat", a-t-il dit, ajoutant que les Ukrainiens étaient"sur leurs terres", et n'avaient "peur de rien ni de personne" et ne céderaient pas "une seule parcelle du pays".

1H35 - La reconnaissance par la Russie est "un moment historique", se réjouit un chef séparatiste



Denis Pouchiline, le dirigeant de l'autoproclamée "République populaire de Donetsk" (DNR) qualifie la reconnaissance de ce territoire par la Russie de "moment historique". Cela "marquera pour toujours le rétablissement et la justice et de la vérité", a-t-il écrit sur Telegram. "Le tournant que prendra notre futur a été déterminé aujourd'hui. Nous envisageons l'avenir avec confiance." Selon lui, la décision de la Russie est plus qu'un simple soutien, c'est "la confiance dans un avenir pacifique pour un Donbass russe fort".

1h35 - Poutine a appelé Macron pour lui annoncer sa décision

Avant de proclamer ces décisions qui enterrent les espoirs diplomatiques français, Vladimir Poutine a appelé le président français Emmanuel Macron pour l'en informer, un entretien visiblement tendu. Aucun nouveau contact n'est d'ailleurs prévu entre les deux présidents, même si une rencontre de leurs ministres des Affaires étrangères reste programmée à Paris cette semaine. "La discussion était courte et sobre. Le président de la République a constaté que les décisions de M. Poutine étaient contraires aux engagements pris auprès de lui ces dernières semaines et pas plus tard qu'hier", ont détaillé ses conseillers. "Le président Poutine a fait le constat que ses décisions compliqueraient les relations entre la Russie et la France et ses partenaires européens ces prochaines semaines et le président le lui a confirmé".

1H00 - Boris Johnson pense que la Russie pourrait totalement envahir l'Ukraine



Le Premier ministre britannique Boris Johnson annoncera mardi des sanctions "importantes" contre la Russie, a annoncé lundi soir Downing Street "en réponse à la violation de la loi internationale et de l'attaque envers la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale", a confirmé la ministre des Affaires étrangères Liz Truss dans la soirée lundi. Une réunion de crise aura lieu à la première heure mardi à Londres.

"Le Premier ministre présidera une réunion (de crise) à 6H30 (07h30 HB) demain matin pour discuter des derniers développements en Ukraine et pour coordonner la réponse du Royaume-Uni, notamment en convenant d'un paquet important de sanctions à introduire immédiatement", a déclaré un porte-parole du dirigeant britannique. Lors d'un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Boris Johnson a dit "croire qu'une invasion est une réelle possibilité dans les heures et jours à venir", a indiqué Downing Street dans un communiqué distinct. MM. Zelensky et Johnson se sont entretenus par téléphone dans la soirée. "Il a dit au président Zelensky que le Royaume-Uni avait déjà établi des sanctions pour viser ceux qui sont complices de violations de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et que ces mesures entreraient en vigueur demain", est-il précisé. "Le Premier ministre a également indiqué qu'il envisagerait d'envoyer davantage de soutien défensif à l'Ukraine", est-il ajouté.

Londres a récemment livré pour la première fois des armes létales à l'Ukraine, sous la forme de missiles antichar. Selon ce communiqué, les dirigeants britannique et ukrainien ont convenu que les Occidentaux devaient "continuer à chercher une solution diplomatique jusqu'à la dernière seconde possible". Selon le PM britannique, qui s'exprimait en conférence de presse lundi dans la journée, les récents développements sont "un très mauvais présage" pour la situation en Ukraine et une violation flagrante de la loi internationale.

HIER - Poutine reconnait l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine





L'ONU et une majorité de membres du Conseil de sécurité de tous les continents, Etats-Unis en tête, ont dénoncé lundi à New York les décisions de la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi soir dans une allocution télévisée qu'il signait des "accords d'amitié et d'entraide" avec les séparatistes prorusses des régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk, à l'est de l'Ukraine, reconnaissant leur indépendance.

> LIRE L'ARTICLE