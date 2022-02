Leuze-en-Hainaut: une habitation entièrement détruite par le feu

Un violent incendie s'est déclaré lundi soir dans une maison de Willaupuis, dans l'entité de Leuze. Trois corps de pompiers sont intervenus. L'habitation a été entièrement détruite par le feu. On ne déplore aucun blessé, indiquent les pompiers mardi.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi soir, à 20h40, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison de la rue du Bas Coron à Willaupuis. Venant des casernes de Péruwelz, Basècles et Leuze, deux camions-échelles, deux autopompes, quatre camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des pompiers, la maison était déjà entièrement embrasée et l'occupant des lieux avait réussi à s'extraire du brasier. L'homme n'a pas été blessé. Malgré les moyens en hommes et en matériel qui ont été déployés, l'habitation a totalement été détruite par les flammes. Un problème électrique serait à l'origine de ce sinistre.