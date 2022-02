Un jeune TikTokeur victime de harcèlement après avoir dansé le nombril à l'air dans une église: "Ça ne justifie en aucun cas les menaces de mort"

Sa mise en scène a fait réagir sur les réseaux sociaux : un TikTokeur français a été menacé de mort et agressé pour avoir dansé en crop top dans une église.

Le jeune homme a publié une deuxième vidéo hier pour répondre à celles et ceux qui le harcèlent depuis son premier post. Benjamin Ledig s'affiche dans une nouvelle vidéo. on peut voir le jeune homme de 18 ans se confondre en excuses tout en se déhanchant de façon provocante devant l'autel d'une église. Il s'agit d'une réponse envoyée à ses détracteurs car il est depuis plusieurs jours la cible de menaces de mort et d'intimidation pour avoir diffusé la semaine dernière une vidéo similaire en compagnie d'un autre TikTokeur.

Nombril à l'air, les deux amis s'étaient déjà filmés en train de danser sensuellement dans une église. Pour son avocat, Raphaël Molina, l'intégrité physique de son client est aujourd'hui en jeu : "Les vidéos, aussi contestables soient-elles, et je comprends parfaitement qu'elles puissent heurter les fidèles, n'ont pas violé la loi. En l'occurrence, il y a un droit au blasphème qui existe dans notre pays. On peut être choqué par ces images. Après, ça ne justifie en aucun cas les menaces de mort qu'il reçoit par dizaines de milliers, la divulgation de ses coordonnées, aussi bien personnelles que celles de ses proches".

Benjamin Ledig a porté plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris. À la demande de ses avocats, il pourrait bien être placé sous protection judiciaire.