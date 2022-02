Le seuil des 10.000 morts dépassé en Israël

(Belga) Israël a franchi la barre des 10.000 morts liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie, a indiqué lundi soir le ministère de la Santé, qui a précisément enregistré 10.001 décès dus au coronavirus.

Depuis la fin du mois de janvier, le nombre de contaminations par le variant Omicron est en baisse. Pour la journée dimanche, le ministère a recensé 17.769 nouvelles infections par le Sars-Cov-2. Depuis le début du mois de février, Israël dénombre 772 personnes grièvement malades du Covid-19. Au total, 64% des 9,4 millions d'habitants que compte le pays sont entièrement vaccinés. Avec l'essoufflement de la vague Omicron, l'Etat hébreu compte assouplir les restrictions d'entrée dans le pays: à partir du 1er mars, les touristes non vaccinés pourront ainsi y entrer sans passe sanitaire spécial, ont annoncé les autorités israéliennes dimanche. Les touristes ne devraient plus que se soumettre à deux tests de dépistage PCR, l'un avant le départ et l'autre après leur retour. En outre, les Israéliens non vaccinés ne devront plus passer au moins cinq jours en quarantaine après leur retour au pays. (Belga)