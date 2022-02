La reine Mathilde en visite dans une école de Bouge pour lutter contre le harcèlement

La Reine Mathilde est en visite ce mardi dans une école à Bouge, en province de Namur. Un établissement qui applique la méthode "Kiva" de résolution des conflits. Une méthode qui a pour but de prévenir le harcèlement. Ce programme finlandais forme les enseignants du primaire à la gestion des conflits et à la prévention du harcèlement. Il mobilise l’ensemble des acteurs de l’école. Dans cet établissement, après deux ans de mise en œuvre, le bilan est plutôt positif. Quand la prévention en classe ne suffit plus, deux enseignantes référentes interviennent par petits groupes pour désamorcer la situation. Les témoins du harcèlement sont associés à la démarche. Une manière de les responsabiliser.

La Reine a pris part à une table ronde avec les formateurs et les enseignants sur l'application de cette méthode. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'attention que la Reine porte depuis plusieurs années déjà aux méfaits du harcèlement sur les enfants. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on estime qu’un élève sur trois a déjà été confronté au harcèlement.