Première belge : un espace dédié à la recherche d'emploi sur le mode collaboratif ouvre ses portes à Bruxelles

Actiris ouvre le premier Cosearching Center, dédié à la recherche d'emploi collaborative.

L'office bruxellois de l'emploi, Actiris, et ses partenaires inaugurent, mardi, le premier Cosearching Center de Belgique, un espace dédié à la recherche d'emploi sur le mode collaboratif, en plein centre-ville. Le projet est en test depuis 2019 à Bruxelles.



S'appuyant sur l'entraide et le réseautage, cette méthode se veut également participative. Concrètement, des groupes de dix chercheurs d'emploi sont constitués et se retrouvent à intervalles réguliers. Ils partagent leurs expériences, se soutiennent et tentent de trouver des solutions ensemble, en mutualisant leurs efforts.

"Cette approche offre plusieurs avantages", avance Actiris. "Elle permet aux chercheurs d'emploi de renforcer leur confiance en eux et de sortir de l'isolement dans lequel ils sont souvent plongés. De plus, durant cet accompagnement, les chercheurs d'emploi développent des compétences essentielles pour le marché de l'emploi, telles que la créativité, le travail en équipe ou encore le networking".

Durant les cinq premières semaines, les chercheurs d'emploi sont accompagnés par un facilitateur. "Cet accompagnement a pour objectif de leur donner les clés qui permettent de faire vivre un groupe telles que la prise de décision, la répartition des rôles, l'écoute active, la capacité de brainstormer et de faire émerger des idées, etc", détaille Actiris.

Ensuite, les groupes se réunissent en toute autonomie, idéalement une fois par semaine. L'organisme bruxellois a pour objectif d'accompagner ainsi 500 à 700 personnes par an. Bien que cette méthode s'adresse à tous les publics, elle attire en majorité les chercheurs d'emploi de longue durée, constate Actiris.

Le premier centre de recherche d'emploi collaborative de Belgique a établi ses quartiers dans le campus numérique BeCentral, logé au-dessus de la gare Bruxelles-Central.