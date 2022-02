Plus aucun match européen de handball en Ukraine durant les 4 prochaines semaines au moins

(Belga) La fédération européenne de handball (EHF) a décidé de ne plus faire jouer des rencontres européennes au moins au cours des quatre prochaines semaines en Ukraine en raison de la situation instable du pays. "La sécurité des équipes, des joueurs et des officiels est la plus grande priorité."

Les duels de la Ligue des champions messieurs entre le club ukrainien HC Motor et le Paris Saint-Germain, le 17 février, et le FC Barcelone, le 3 mars, ont été déplacés sur un "terrain neutre" à Presov et se joueront les 1er et 3 mars en Slovaquie. Les matchs de qualification de l'Euro féminin entre la République tchèque et l'Ukraine les 2 et 5 mars se joueront les 4 et 5 mars en Tchéquie. Les barrages du Mondial masculin 2023 entre la Finlande et l'Ukraine prévus les 16 et 20 mars doivent encore être reprogrammés. "L'EHF continue de suivre la situation entre l'Ukraine et la Russie du point de vue du handball européen et publiera des mises à jour sur les matchs mentionnés ainsi que sur les futurs matchs chaque fois que cela sera nécessaire", conclut la fédération européenne. (Belga)