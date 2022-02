Crise en Ukraine: hausse du prix de l'électricité et du gaz naturel en Belgique

Les tensions entre la Russie et l'Ukraine font encore monter le prix de l'énergie en Belgique. Sur le marché de gros, la livraison d'électricité pour mars est plus chère de près de 10%, pour atteindre plus de 190 euros par mégawattheure.



Les prix pour la livraison d'électricité en avril ont également augmenté, de 7,5%, tandis que ceux pour l'année prochaine bondissent de 7% mardi. Mardi, le gaz naturel est également plus cher, puisque son prix augmente en moyenne de 7,5%.

La Russie avertit l'Europe que le gaz sera beaucoup plus cher



Dimitri Medvedev, actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, a estimé que l'Europe allait bientôt payer 2.000 euros pour 1.000 mètres cubes de gaz, soit plus du double du prix actuel.



L'ancien président russe réagissait à la décision du chancelier allemand Olaf Scholz de ne pas autoriser, pour l'instant, les livraisons de gaz via le nouveau gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, la procédure d'approbation du gazoduc ayant été interrompue. "Bienvenue dans une toute nouvelle réalité, où les Européens devront bientôt payer 2.000 euros pour 1.000 mètres cubes de gaz", a tweeté M. Medvedev.

Le gaz naturel se négocie actuellement à 79 euros le mégawattheure en Europe, après avoir fortement augmenté dans un contexte d'escalade des tensions autour de l'Ukraine. Cela revient à 830 euros pour 1.000 mètres cubes de gaz.

La Commission ne s'attend pas à de graves problèmes d'approvisionnement gazier

Malgré l'aggravation du conflit dans l'est de l'Ukraine avec la Russie, la Commission européenne ne s'attend pas à de graves soucis d'approvisionnement en gaz pour l'Europe. "Nous ne sommes pas dans une situation où, du jour au lendemain, nous nous retrouverions sans gaz", a assuré mardi un porte-parole de l'exécutif européen.