La Hongrie renforce sa frontière avec l'Ukraine

(Belga) La Hongrie va déployer des troupes à sa frontière avec l'Ukraine par crainte d'un exode de réfugiés en cas d'escalade de la crise avec la Russie, a déclaré mardi le ministre de la Défense Tibor Benko.

M. Benko a dit aux soldats à Szentendre, au nord de Budapest, que "la frontière" devait "être renforcée". Les forces armées hongroises ont fermé la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie "pour s'assurer qu'aucun groupe armé ne puisse entrer sur le territoire", a déclaré M. Benko. Il n'a pas donné de détails sur le nombre de soldats qui seraient déployés dans la région orientale. Le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, connu pour sa position dure sur l'asile, a affirmé que la Hongrie soutenait les efforts de l'UE pour résoudre la crise, selon son porte-parole. Lundi, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de deux entités séparatistes d'Ukraine et a ordonné l'envoi de troupes, suscitant une condamnation générale et des craintes croissantes d'une invasion totale. (Belga)