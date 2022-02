Kiev demande à l'Occident davantage d'armes et des garanties sur son adhésion à l'UE

(Belga) L'Ukraine a exhorté mardi ses alliés occidentaux à lui fournir davantage d'armes et à lui donner des garanties sur une future adhésion à l'Union européenne pour la soutenir face à la Russie.

"Ce matin j'ai envoyé à la ministre britannique des Affaires étrangères une lettre pour demander des armes défensives supplémentaires pour l'Ukraine", a déclaré le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba lors d'un point de presse à l'ambassade à Washington, précisant qu'il allait adresser la même demande à ses interlocuteurs américains. "Nous allons mobiliser le monde entier pour obtenir tout ce qu'il nous faut pour renforcer notre capacité de défense", a-t-il ajouté. Le ministre ukrainien a également indiqué avoir "appelé l'Union européenne à mettre de côté toute hésitation, toute réticence et tout le scepticisme existant dans des capitales européennes et à donner à l'Ukraine la promesse de sa future adhésion". Tout en saluant la "puissante" décision de Berlin de suspendre la certification du gazoduc russo-allemand Nord Stream 2 après la reconnaissance par Moscou des territoires séparatistes d'Ukraine, M. Kouleba a plaidé en faveur d'encore "plus de sanctions fortes" pour peser sur la Russie. "Le calcul de Poutine était que sa décision resterait sans conséquences. Et en l'absence de punition, l'appétit se renforce pour l'agression", a-t-il estimé. Le président russe Vladimir Poutine a demandé mardi à la chambre haute du parlement d'autoriser l'envoi de troupes dans l'est du territoire ukrainien. Ni l'ampleur ni le calendrier du déploiement de militaires russes n'ont été révélés, alors que le spectre d'une guerre d'ampleur grandit, la Russie ayant plusieurs de dizaines de milliers d'hommes massés aux frontières de l'Ukraine. (Belga)