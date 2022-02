Amsterdam: prise d'otage dans un Apple Store, la police est sur place

Une prise d'otage est en cours à Amsterdam dans une boutique Apple Store dans laquelle un homme armé est entré mardi soir sur une des principales places de la ville, bouclée par les forces de l'ordre, a indiqué la police.

"Une prise d'otage est actuellement en cours dans l'Apple Store de Leidseplein", a déclaré la police sur Twitter, ajoutant qu'elle était "réticente" à communiquer davantage d'informations "pour la sécurité des personnes impliquées".



La police, qui a demandé aux internautes de faire preuve de retenue dans la publication d'images, est en train de déterminer combien de personnes se trouvent dans le bâtiment de la boutique, rapporte la télévision publique néerlandaise NOS.

Plusieurs témoins ont entendu des coups de feu



Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un homme armé tenant un autre homme sans arme. Selon le média AT5, plusieurs témoins ont entendu des coups de feu dans la boutique Apple Store.



Les forces de l'ordre sont sur place avec de nombreuses unités spécialisées "pour maîtriser la situation", a déclaré la police. Elle avait reçu un signalement d'un vol à main armée à 17H40. Ce braquage présumé s'est ensuite transformé en prise d'otage.



"Nous voudrions demander aux personnes ayant une vue sur le bâtiment de l'Apple Store de faire preuve de retenue dans la publication d'images ou de diffusions en direct, en raison de la sécurité des personnes impliquées et de nos efforts de police", a indiqué la police.



"Les gens sont enfermés dans les bars"



Elle a par ailleurs demandé aux résidents, aux entrepreneurs et aux employés travaillant sur la Leidseplein de ne pas se rendre à l'extérieur pour voir la scène et de rester à l'intérieur.



"Nous sommes actuellement réticents à fournir des informations sur la situation dans l'Apple Store sur Leidseplein afin de ne pas perturber notre enquête et nos efforts là-bas", a déclaré la police. "Bien sûr, nous voyons également les images sur les réseaux sociaux concernant la situation à Leidseplein. Nous sécurisons les images et les incluons dans l'enquête", a-t-elle ajouté.



Le journaliste indépendant Tim Wagemakers, qui se trouvait dans un autre bâtiment donnant sur la place, a déclaré sur Twitter avoir vu des policiers armes au poing. "La place a été vidée, les gens sont enfermés dans les bars, les portes sont fermées", et les personnes doivent "s'éloigner des fenêtres", a-t-il déclaré plus tôt dans la soirée.



Le bâtiment dans lequel M. Wagemakers se trouvait a depuis été évacué, a-t-il indiqué.