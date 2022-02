DIRECT - Pourquoi les prix de l'énergie ont-ils à ce point augmenté ces derniers mois ? 

Augmentation des prix du gaz et de l'électricité, crise en Ukraine qui pourrait aggraver la situation: tous les Belges ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, avec des conséquences concrètes pour une bonne partie d'entre eux. Ce mercredi 23 février, RTL info se mobilise pour répondre à vos questions liées à vos factures d'énergie. Réponses d'experts, mais aussi analyse et témoignages, se succéderont tout au long de la journée. De 8h à 14h, vous pourrez joindre des experts de Test Achats au 0800 23 530.

7h - TEMOIGNAGE : Sophie "ne saurait pas payer 420 euros d'électricité par mois"

Tout au long de journée, nous entendons aussi vos témoignages, votre vécu face à cette hausse incessante des prix de l'énergie. Celui de Sophie notamment. Elle avait un contrat fixe jusqu'en juillet dernier, moment où elle a opté pour un contrat variable chez Luminus. Résultat : sa facture d'électricité est passé de 150 à 250€, et on lui conseille de verser 422€ par mois ! "Dans un premier temps, je vais rester sur 250 euros, et je vais voir ce qui se passe avec cette histoire de passer la TVA à 6%. On va voir venir, dans un premier temps. J'ai l'espoir qu'à un moment donné, ça va repartir dans l'autre sens ; même si au fond de moi, je sais que ça ne va pas être le cas. De toute façon, pour être honnête, je ne saurais pas payer 420 euros d'électricité par mois. Il y a les courses, l'essence, les enfants... ça n'est pas possible. L'année prochaine, mon fils doit aller à l'université, ça va encore être de grosses dépenses. Si l'énergie monte encore, je ne sais pas comment on va faire".

6h30 - ANALYSE : Pourquoi les prix de l'énergie ont-ils à ce point augmenté ces derniers mois ?

Depuis un an, la facture d’électricité d’un ménage belge moyen a augmenté de 80%. Celle de gaz, de 174%. Depuis 15 ans, la facture d’électricité d’un ménage wallon qui a une consommation moyenne a doublé. Les prix sur la facture de gaz, sur la même période, ont plus que doublé. Pour un ménage wallon qui a une consommation moyenne de gaz, d’électricité et qui dépense une centaine de litres d’essence par mois, l’énergie représente aujourd’hui un cout de 510 euros, dans son budget mensuel. C’est 116 euros de plus qu’il y a trois ans (chiffres de la Cwape, le gendarme wallon de l’énergie).

Quelles sont les raisons de ces hausses vertigineuses ? Après le ralentissement de l’activité économique mondiale, liée à la pandémie de Covid19, la reprise partout en même temps entraine une forte demande d’énergie (pour relancer les productions, les transports de marchandises,…). Et qui dit forte demande, dit prix à la hausse. Sur le gaz spécifiquement, la très forte demande asiatique s’est couplée à des soucis de maintenance dans la production sur les sites européens (Norvège,…). Les tensions géopolitiques sont également avancées, pour expliquer les variations des prix des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon, uranium,..) : crise avec la Russie, crise en Iran,…

Pourquoi le diesel/mazout est-il si cher dans notre pays ? Nos concitoyens qui habitent près d’une frontière l’auront remarqué : ces dernières années, le prix du diesel a plus fortement augmenté chez nous que chez nos voisins. Il est même devenu plus intéressant de faire le plein en France que dans nos stations-services. Une des raisons de ce changement tient dans le "cadeau" fait par le gouvernement Michel au contribuable belge : le fameux tax-shift. En échange de réductions sur la feuille d’impôt, le ministre N-VA des finances Johan Van Overtveld avait augmenté considérablement les accises sur le diesel ; pour amener peu à peu son prix à celui de l’essence.

Pourquoi le prix à la pompe est si élevé, alors que le baril a déjà été beaucoup plus haut ? En 2012, le baril de pétrole (Brent) s’est vendu jusqu’à 146 dollars. Alors qu’il n’est qu’à… 97 dollars actuellement. Alors pourquoi, à l’époque où le pétrole était plus cher, nous étions à 1,6 euros à la pompe, contre 1,85 aujourd’hui ? 1. L’Euro était plus fort qu’il ne l’est aujourd’hui, face au dollar. Avec moins d’euros, on achetait davantage de dollars. La variation de notre monnaie commune a contribué à augmenter notre prix d’achat du pétrole. 2. La Belgique a considérablement augmenté ses accises sur le diesel, lors du gouvernement 2014-2019 de Charles Michel, via plusieurs mécanismes de cliquets. Et ce, pour financer en partie le « tax-shift » (des rabais sur la feuille d’impot). 3. Les tensions géopolitiques actuelles font grimper le cours du marché des produits finis du pétrole (dont le diesel).