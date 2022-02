La ministre de la Poste veut encourager le placement de boîtes à colis

La ministre de la Poste, Petra De Sutter (Groen) veut encourager le placement de boîtes à colis, de sorte à réduire les livraisons infructueuses et donc le coût environnemental de l'e-commerce, rapporte Le Soir mercredi.

L'IBPT (le régulateur des services postaux) vient de soumettre à consultation publique son arrêté royal visant à donner une existence légale aux boîtes à colis que de plus en plus de particuliers installent devant chez eux. Selon le cabinet De Sutter, on dénombrait l'année dernière 5.000 boîtes de ce type. Environ 10 % des colis livrés repartent avec le livreur car le destinataire n'est pas chez lui. "Et avec le retour prochain du travail en présentiel généralisé et le succès croissant de l'e-commerce, on peut s'attendre en toute logique à une augmentation du nombre de colis non livrés", explique la ministre de la Poste Petra De Sutter. "Il est donc "souhaitable d'encourager les consommateurs ayant l'habitude de commander en ligne d'investir et de faire usage d'une boîte à colis", peut-on lire dans le document de la consultation publique.

Les boites doivent être suffisamment volumineuses

L'arrêté royal fixe des normes visant à ce que ces boîtes soient suffisamment volumineuses pour permettre la livraison de colis standard (de minimum 33 cm sur 21 cm sur 12 cm) et soient placées de manière à pouvoir être aisément accessibles pour les distributeurs. La boîte à colis devra "être visible sans recherche particulière". Si elle ne fait pas également office de boîte aux lettres, elle devra être placée entre la voie publique et l'accès principal du bâtiment. Si elle fait les deux, elle devra être placée à la limite de la voie publique.