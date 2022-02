L'ultimatum de la ministre de l'Énergie aux fournisseurs concernant le porte-à-porte: "C'est la dernière chance"

La ministre fédérale de l'Energie Tinne Van der Straeten était l'invitée de Fabrice Grosfilley à 7h50 dans la Matinale de Bel RTL. Elle a confirmé que les prix de l'énergie vont rester élevés "pour un certain temps" et a évoqué les pratiques de vente des fournisseurs, notamment à domicile.

La ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten a évoqué la vente de porte-à-porte des fournisseurs. Elle indique avoir lancé cette semaine un task-force avec la CREG, le régulateur de l'énergie, pour lutter contre les pratiques des fournisseurs en ce qui concerne notamment la vente au porte-à-porte.



"Ils ont parfois des pratiques de cow-boys", dit-elle. La vente au domicile pourrait donc être interdite? "Dernière chance", affirme la ministre. Elle indique que les fournisseurs sont en train de travailler sur une charte pour encadrer cette pratique et qu'ils ont jusqu'à la fin du mois la rédiger. "Je vous assure que c'est vraiment la dernière chance. Si les fournisseurs n'arrivent pas à réguler eux-mêmes les pratiques, on va les interdire."

Selon Tinne Van der Straeten, certains fournisseurs ne respectent plus des contrats avec des prix fixes. "Ça se fait via de telles ventes à la porte, ce que nous n'acceptons plus", conclut-elle.

Il y a peu, nous vous parlions justement de Raphael et de sa femme Vanessa, victimes d'une démarcheuse peu scrupuleuse travaillant pour un sous-traitant d'Engie. "On s'est retrouvé avec un contrat à taux variable d'un an alors que celui que j'ai chez Luminus date de 2020 et est à taux fixe", indiquait Raphael.