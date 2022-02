Le cyclone Emnati touche terre à Madagascar

(Belga) Le cyclone Emnati a touché terre dans la nuit de mardi à mercredi à Madagascar, déjà frappée par plusieurs tempêtes tropicales et un cyclone depuis un mois, ont indiqué les autorités locales.

"Le cyclone a touché terre vers 23H00 GMT un peu au nord du district de Manakara" (sud-est), a déclaré à l'AFP Faly Aritiana Fabien, du Bureau national de gestion des risques (BNGRC). Aucun bilan n'a encore été établi. La perturbation qui est passée au large de l'île Maurice et de La Réunion dans l'océan Indien, est arrivée affaiblie sur la côte orientale malgache, avec des vents moyens à 100 km/h et des rafales de 140 km/h. Le dernier bulletin de Météo-Madagascar met en garde contre de fortes pluies et des risques d'inondations avec une mer forte le long des côtes sud et sud-est. Les agences de l'ONU ont déclaré la veille se préparer "au pire". Début février, le cyclone Batsirai a fait au moins 121 morts, détruit des milliers de maisons et dévasté des récoltes. Des milliers de personnes sont toujours sans toit. En janvier, la tempête tropicale Ana avait déjà tué une centaine de personnes à Madagascar, au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Emnati se dirigeait dans la matinée vers le sud-ouest. Selon les prévisions, le cyclone devrait quitter l'île par le canal du Mozambique dans la nuit de mercredi à jeudi. Plus de 30.600 personnes ont été placées par précaution dans des centres d'hébergement d'urgence. Pays parmi les plus pauvres de la planète, Madagascar est frappé depuis des mois par une sécheresse extrême dans une vaste zone du Sud, qui engendre malnutrition aiguë et poches de famine. Une dizaine de tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique, qui s'étend de novembre à avril.