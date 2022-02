L'Allemagne "peut se passer" si nécessaire du gaz russe, selon Berlin

(Belga) L'Allemagne pourra se passer à terme si nécessaire du gaz russe, dont elle dépend énormément encore aujourd'hui pour son énergie, a estimé mercredi le ministre de l'Economie et du Climat.

"Oui, elle le peut", a répondu Robert Habeck sur la radio publique allemande en réponse à une question sur cette éventualité et au lendemain de l'annonce de la suspension de la mise en service du grand gazoduc russo-allemand Nord Stream II, suite à la reconnaissance par Moscou des républiques prorusses autoproclamées dans l'Est de l'Ukraine. Si Berlin devait renoncer totalement un jour au gaz russe, cela se traduirait d'abord par "un gros manque" à combler sur le marché de l'énergie, avec pour conséquence de "d'abord faire monter le prix" du gaz. Mais au final, le gaz acheté à Gazprom pourrait être "compensé" par d'autres fournisseurs et sources d'énergie, a-t-il dit. Le gazoduc Nord Stream II, dont la construction est achevée mais qui n'a encore jamais été mis en service, devait faire grimper la dépendance de l'Allemagne à l'égard de Moscou à 70% de ses livraisons totales de gaz. Ce projet avait été soutenu fermement pendant des années par l'ancienne chancelière Angela Merkel notamment. (Belga)