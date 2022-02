Coronavirus: le CST suspendu en Wallonie une fois le code jaune acté?

En Wallonie, le Covid Safe Ticket (CST) élargi, actuellement exigé dans l'horeca, la culture ou encore à l'entrée des salles de sport, sera levé immédiatement dès le passage au code jaune du baromètre corona. C'est en tout cas l'objectif de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale qui proposera demain/jeudi, au gouvernement wallon de préparer les arrêtés d'exécution pour que cette levée immédiate soit possible.



Le prochain comité de concertation aura lieu le vendredi 4 mars. Il se penchera à nouveau sur la situation sanitaire en Belgique, avec au menu un probable passage au code jaune du baromètre corona, signifiant la fin de quasiment toutes les restrictions liées à l'épidémie, dont l'usage du CST.

"Ce mercredi matin, en CIM Santé, j'ai proposé à mes collègues que le CST puisse être levé dès la confirmation du passage en code jaune. Et demain/jeudi, je demanderai au gouvernement wallon de pouvoir préparer les arrêtés d'exécution rendant possible cette levée immédiate, dans le champ de nos compétences régionales", a expliqué la ministre Morreale. La Région n'est en effet compétente que pour le CST élargi, d'application pour le moment à l'entrée des établissements horeca, des salles de spectacles ou encore des salles de sport. Le CST demandé pour les voyages, les grands événements et les discothèques, lui, relève du fédéral.

"Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer complètement le CST qui a été utile, notamment lors de la quatrième vague. Mais on peut aujourd'hui le ranger dans notre boîte à outils. Nous avions dit 'pas un jour de trop'. La situation s'améliore - le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs est repassé sous la barre des 300, NDLR -; la population a besoin de nouvelles positives. Pour nous, il faut que la levée du CST soit appliquée immédiatement lors du passage au code jaune", a conclu Christie Morreale.